Si gioca domani sera la sfida tra Active Network e Sala Consilina. Fischio d'inizio alle ore 19.00 al PalaSport di Orte. I viterbesi, nel turno infrasettimanale di mercoledì, hanno strappato un punto importante sul campo del Ciampino. Ma la sfida di domani vede i ragazzi di Monsignori opporsi a una squadra di vertice. Queste le parole del tecnico alla vigilia del match: ''Per noi è un dispendio di energie fisiche e mentali importanti: non siamo abituati ai turni infrasettimanali di serie A. Ci siamo infatti concentrati sul recupero. Nel contempo abbiamo preparato la partita al meglio, considerando che affrontiamo una squadra in ottima salute che fino all'ultimo turno era prima in classifica avendo battuto l'Olimpus in casa. Li affrontiamo, quindi, in un momento di grande entusiasmo. Al tempo stesso veniamo da un risultato positivo''.

Archiviata la prestazione di Ciampino: ''Abbiamo fatto un buon primo tempo. Ma il secondo è stato al di solito dello standard che abbiamo mostrato nelle partite precedenti. Dobbiamo giocare una gara di grande intensità a Orte. Sono tutti a disposizione fatta eccezione di Poletto che sta affrontando il suo recupero fisico. Abbiamo intenzione di dare fil da torcere ai nostri avversari perchè in casa dobbiamo raccogliere i punti salvezza. Abbiamo bisogno del nostro pubblico''.