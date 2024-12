VITERBO - Active Network Futsal che torna in campo domani sera sul campo dell'Ecocity. Dopo la straordinaria vittoria sul Sala Consilina, i ragazzi di Mister Monsignori, sono chiamati ad affrontare un'altra grande del campionato al PalaCesaroni di Genzano. Queste le parole del tecnico alla vigilia del match: «Affrontiamo la regina delle neo promosse. O meglio è la neo promossa soltanto sulla carta: basta guardare la classifica del campionato di serie A, loro sono sulla cima della montagna con l'Olimpus. E' la squadra che ha fatto più gol di tutti perchè è un concentrato di qualità. Per noi sarà durissima, chiaramente siamo due squadre con diversi obiettivi e cammini distinti. Deve essere per noi uno stimolo enorme per me e per i ragazzi affrontare una società così importante».

Ecco come si sono preparati i viterbesi: ''Ci siamo preparati nel miglior modo possibile e ci ha aiutato molto la vittoria ottenuta con il Sala Consilina. Ci ha fatto lavorare con più entusiasmo e consapevolezza nei mezzi. I ragazzi stanno bene e Poletto sta continuando il percorso di recupero. Abbiamo smaltito velocemente la sbornia di sabato. Abbiamo cercato di preparare una partita in cui sappiamo che soffriremo. Ma sappiamo che con le nostre armi possiamo metterli in difficoltà''.

Match visibile su Futsal Tv. Fischio d'inizio alle ore 20.30.

f.c.

