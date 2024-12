Si gioca domenica alle ore 18.30 al PalaTevere di Orte la gara valida per la terzultima giornata della regular season tra Active Network e Futsal Napoli. Gli orange di coach Monsignori cercano il risultato ad effetto per chiudere il discorso salvezza con Perez e compagni che dopo un periodo di magra (4 punti nelle ultime 7 gare) sono scivolati di fatto al tredicesimo posto all’interno della griglia dei playout. Buon per i viterbesi è che le dirette avversarie per l’ipotetico playout sono a una distanza di 12 punti e ne bastano 8 affinché lo spareggio salvezza non si disputi. Active che vuole però farcela con le sue forze senza dipendere dai risultati degli altri e con questa ottica affronta il confronto di domenica contro un Futsal Napoli fresco di vittoria della Coppa Italia e secondo in classifica alle spalle della capolista Olimpus che già da alcune settimane sta festeggiando la vittoria nella regular season del campionato 2023/2024. Due i precedenti nel corso della stagione con i viterbesi che a dicembre vinsero ad Aversa per 5-4 al termine di un confronto a dir poco “epico”, poi nei quarti di finale della Coppa Italia la “vendetta sportiva” dei partenopei che guadagnarono l’accesso alla final four battendo l’Active per 3-1. Dopo questo match l’Active concuderà la sua prima stagione in Serie A con il confronto interno di sabato 20 aprile contro l’Italservice Pesaro e poi con la trasferta sul campo della Feldi Eboli.

