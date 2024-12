VITERBO - E’ stato ufficializzato dalla Divisione il prossimo girone unico di serie A del calcio a 5. L’Active Network Futsal si appresta ad affrontare la seconda stagione consecutiva nella massima categoria. Tanti rinnovi e qualche addio per il team di Massimiliano Monsignori che nelle scorse ore ha ufficializzato l’acquisto dell’argentino Renzo Grasso proveniente dal Sala Consilina. Il giocatore ha commentato così la sua scelta: «Sono molto contento di arrivare a Viterbo . Ho scelto questa società perche mi ha voluto fortemente sin dal primo giorno e mi hanno convinto con il progetto per quest’anno. Dobbiamo dire la nostra durante tutta la stagione, la squadra è fatta per lottare fino alla fine».

Promosso il terzo portiere Filippo Braconcini che sarà il vice del brasiliano Thiago Perez. E’ l’unico viterbese del roster: «Sono al terzo anno consecutivo con la maglia dell'Active e non potrei essere più felice e onorato di continuare a indossare questi colori. Essere l'unico viterbese in rosa è un grande orgoglio per me. Questo legame con la mia città è qualcosa di speciale, e rappresentarla in una squadra di così alto livello è una responsabilità che prendo molto seriamente».

Il giovane portiere ha aggiunto: «Il mio obiettivo principale è centrare le mete che la società ci ha posto e dare ancora più visibilità a Viterbo, una città che sta guadagnando costantemente spazio nella massima categoria del futsal. La nostra crescita come squadra va di pari passo con quella della città, e sapere di contribuire a questo processo è davvero gratificante. A livello personale, spero di poter aiutare la squadra nel migliore dei modi. Mi alleno duramente ogni giorno per essere sempre pronto ogni volta che il mister avrà bisogno di me, che sia per una partita importante o per supportare i miei compagni in allenamento. Essere parte di questa squadra è un'opportunità unica, e voglio fare del mio meglio per onorarla». f.c.

©RIPRODUZIONE RISERVATA