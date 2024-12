VITERBO - Neanche il tempo di tornare a Viterbo che, l'Active Network si rimette in viaggio con la stessa meta: il PalaCicogna. Seconda sfida in casa della Came Treviso nell'arco di tre giorni. Sabato, in campionato, è andata male con i padroni di casa che si sono presi i tre punti con un netto quattro a uno. Domani, invece, alle 20.00 è l'ora della Coppa Italia. Mister Monsignori è ripartito proprio dall'ultimo match giocato: ''Rispetto alla sconfitta col Catania bisogna dire che ci siamo ritrovati in termini di prestazione. I ragazzi hanno fornito la risposta che volevo contro un avversario forte: una risposta di carattere, orgoglio e personalità. La squadra mi è piaciuta e sono contento. Anche noi abbiamo creato molto, ma loro sono stati più decisi in fase di finalizzazione. Avremmo potuto fare qualcosa di più col portiere di movimento: ci dobbiamo lavorare''.

E sulla partita di coppa: ''Mi aspetto una conferma in termini di prestazione. Dobbiamo definitivamente dimenticare la gara di Catania. Dobbiamo essere efficaci e competitivi per ottenere, stavolta, anche il risultato finale''. La gara sarà trasmessa su Futsal Tv.