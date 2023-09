Si svuota l’infermeria e questa è la notizia più lieta per mister Lillo Puccica che oggi potrà disporre dell’intero arsenale per poter fare punti contro Audace 1919. L’incontro, almeno sulla carta, non sembra essere proibitivo. I rossoblu giocheranno in casa all’Angelo Sale (ore 11) e gli avversari domenica hanno perso per 4-0 contro il Rieti davanti al proprio pubblico. Anche gli undici tirrenici sono usciti sconfitti ma a testa alta sul campo dell’Aurelia Antica. Chiaro, nessuna delle due formazioni oggi può permettersi un ulteriore passo falso, specialmente il Ladispoli chiamato a salvarsi in una stagione complicata. Ci saranno praticamente tutti, anche quelli che avevano stretto i denti domenica e chi non era stato proprio convocato. La punta Tiberi ha recuperato, così come gli esterni Buonanno e Aracri. Preoccupava molto quest’ultimo per via del ginocchio gonfio, quello già operato. Il laterale destro però ha assorbito il colpo ed è tra i convocati. Nessun problema nemmeno per il portiere D’Angeli e per il difensore Roberto Colace. Infine disponibile pure il centrocampista centrale De Angelis che si è messo definitivamente alle spalle le noie muscolari. Puccica confermerà naturalmente la sua difesa a tre con Temperini, Ranieri e Roberto Colace davanti a D’Angeli. In linea mediana Alessandro Colace con De Angelis che se in condizione dovrebbe far rifiatare Paganetti. Aracri a destra e Buonanno a sinistra per quanto riguarda gli esterni. Poi Reinkardt dovrebbe essere schierato dietro le punte che saranno Tiberi e uno tra Pagliuca e Pelizzi. Con l’Aurelia però Puccica ha inserito un centrocampista in più, Polucci, quindi la decisione definitiva verrà presa a poche ore dall’avvio del match. «Finora abbiamo fatto fatica a finalizzare il bel gioco – ammette il tecnico ladispolano – però non dobbiamo avere fretta e non ci deve essere l’assillo del gol. I nostri ragazzi devono divertirsi e avere entusiasmo giocando come domenica a Roma. Sono convinto che prima o poi il gol arriverà. E sono contento di aver recuperato praticamente tutti gli elementi».

