Al Ladispoli servirà un’impresa per ribaltare il 3-1 dell’andata. C’è in palio la semifinale di Coppa Italia e i tirrenici andranno sul campo del Montespaccato. Un appuntamento tosto considerato anche il momento d’oro dei romani e poi perché francamente l’Academy pensa solo al campionato. «In Coppa giocheranno tutti i nuovi arrivati e quelli che finora hanno trovato meno spazio. Per noi la priorità è il campionato, è domenica prossima quando disputeremo una partita importante per il proseguo della stagione». Sono le parole del mister Lillo Puccica alla vigilia della gara di ritorno. Ovvio che il Ladispoli se la giocherà ma senza andare troppo in affanno e con ampio turnover. Non ci saranno gli infortunati Reinkardt e Aracri. Tutti i nuovi acquisti troveranno spazio per mettere minutaggio sulle gambe. Da Cedeno a Sarigu, proseguendo con Minelli e Ferruzzi. Suma, l’attaccante che domenica ha realizzato il 2-1 con il Villalba, potrebbe essere preservato. «Magari con la bravura e un po' di fortuna nulla è perso - dice - è chiaro che il nostro obiettivo prioritario è quello di salvare l’Eccellenza, però nello stesso tempo proveremo ad andare avanti in questa competizione». Grande emozione domenica scorsa all’Angelo Sale per l’ex Lecce e Messina. «Siamo stati un po' fortunati verso la fine diciamo – ammette Suma – ma è emersa anche la forza di un gruppo meraviglioso. Ho trovato compagni che ti fanno stare bene. E questo è quello che conta. Voglio dare il massimo per questa maglia fino alla fine». Domenica c’è in programma la trasferta delicata sul campo della Citizien Academy penultima in graduatoria dietro al Ladispoli. Suma e compagni sognano il colpaccio. Poi ultima partita di andata in casa contro la Romulea. Dopo queste due gare si tireranno le somme al giro di boa.

