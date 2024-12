Al via anche il raduno del Ladispoli. Le vacanze sono finite per i rossoblu che hanno dato vita all’Angelo Sale alla consueta preparazione estiva agli ordini del nuovo tecnico Andrea Di Renzo. In realtà sono pochissimi i reduci della vecchia guardia, solo cinque: l’esterno mancino Buonanno, il difensore Minelli, il centrocampista Polucci, l’attaccante Pelizzi e il secondo portiere Cremona. La squadra è da plasmare e non sarà una stagione facile in Eccellenza per l’Academy con la dirigenza che ha già fissato l’obiettivo, ovvero quello di una salvezza “tranquilla”. Il diesse Andrea Calce (nuovo anche lui) traccia la rotta. «Si dovrà lottare perché il nostro obiettivo è la salvezza. Per riuscirci servirà tanto spirito di sacrificio, i tanti giovani della rosa dovranno seguire sempre le indicazioni dell’allenatore. Sono sicuro che ci toglieremo parecchie soddisfazioni e poi c’è ancora il mercato. Qualcosa ancora potrebbe essere fatto». In queste ore è stato preso dall’UniPomezia il difensore Nicollò Brencoli, un classe 2004 ma potrebbe arrivare un altro difensore entro fine settimana. Mettendo a fuoco ogni reparto, in porta è arrivato Mercadante (il padre Danilo nello stesso ruolo vinse la Coppa Italia nazionale con il Ladispoli nel 2003). In difesa sono approdati in maglia rossoblù sempre come centrali Pellegrino, prelevato dall’Urbetevere e Pietromarchi dal Grifone entrambi dalla Promozione. A sinistra altro innesto Salustri dal Montespaccato. A centrocampo hanno firmato Merciari (ex Settebagni), Mazzoni (Montespaccato) e soprattutto Capanna rientrato alla base dopo varie esperienze anche in Serie D. Per quanto riguarda l’attacco, ad affiancare il ladispolano Pelizzi, autore di un’ottima stagione lo scorso anno, Selvadagi dalla Boreale e Cardellini dal Villalba. Come ali esterne d’attacco l’Academy si è assicurata Lo Schiavo dall’Ostia Mare e Tofa dal Gaeta. Per quanto riguarda le partenze invece, ufficiali Reinkardt, Iurato, Ruggiero e Ranieri al Viterbo. Tutti e quattro hanno raggiunto l’ex mister rossoblù Lillo Puccica che lo scorso anno ha portato il Ladispoli alla salvezza.

