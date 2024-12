Vietato perdere, o anche pareggiare. Il Ladispoli oggi si gioca tutto nello spareggio salvezza con il Villalba. Il match si disputerà all’Ocres Moca di Guidonia in virtù di un miglior piazzamento in classifica dei padroni di casa che potrebbero anche permettersi di non perdere al termine dei tempi supplementari. «Ci aspetta una partita fondamentale – parla Augusto Buonanno, il capitano – la più importante, quella che vale una stagione. Sicuramente arrivare al playout è già un traguardo importante con un cammino bellissimo e una squadra giovanissima. Siamo veramente contenti dopo un avvio problematico però non ci basta, proveremo a fare qualcosa di eccezionale e poi alla fine vedremo quale risultato uscirà». Poi ci sono le scelte di campo. Tomarelli difenderà la porta, poi difesa a tre con qualche dubbio. Certi del posto Ranieri (domenica era rimasto in tribuna perché diffidato) e Fiaschetti, accanto a loro dovrebbe esserci D’Aguanno dopo le brillanti prestazioni in quel ruolo. In mezzo al campo coppia Colace-Polucci con capitan Buonanno dirottato a sinistra e Aracri a destra. I due trequartisti saranno Iurato e Leonardi e l’unico ballottaggio forse riguarda l’attacco. Ferruzzi è in vantaggio su Pelizzi. «Tanti ragazzi erano all’esordio non solo in Eccellenza ma anche con i grandi – ammette mister Lillo Puccica - quello che abbiamo fatto è importante, soprattutto perché abbiamo espresso un bel calcio e oggi poterci giocare uno spareggio playout è un gran risultato. Se riusciremo a completare l’opera sarà qualcosa di eccezionale. Molti di questi ragazzi sono cresciuti, il calcio non si gioca con l’età ma con entusiasmo e passione e loro hanno dimostrato di avere queste qualità anche di fronte alla sorte avversa».

