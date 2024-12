La vittoria manca da domenica 17 dicembre e il Ladispoli, dopo lo scivolone con la Pescatori Ostia, si ritrova nuovamente nei guai. Troppo importante la gara interna di oggi con il Campus Eur per provare a risalire la china. La retrocessione diretta è a 3 punti e gli uomini di Lillo Puccica vogliono dare una sterzata al campionato dopo un mese di dicembre più che positivo. Ma non si vive di ricordi, specie in un girone tosto come quello di Eccellenza. I rossoblu non potranno contare su Paganetti. Il classe 2006 è volato in Campania dove lunedì ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Primavera della Salernitana. Non ci sarà Leonardi per via del rosso rimediato con la Pescatori. Il toto formazione. In difesa ovviamente ci sarà Tomarelli in porta, poi i soliti dubbi ma con Ranieri e Temperini sicuri del posto. Per l’ultimo tassello mancante il ballottaggio è tra Minelli e Mengoni con Fiaschetti outsider. Sulle corsie esterne D’Aguanno a destra e Buonanno a sinistra. Sulla mediana Colace e Polucci e in avanti Iurato e Aracri con dubbio tra Pelizzi e Suma. Matteo Iurato crede nella salvezza. «Un traguardo alla portata - risponde - per una squadra giovane come la nostra che a detta di tutti doveva essere già retrocessa con pochi punti in classifica. Abbiamo dato del filo da torcere a molte squadre disputando ottime partite».Per Ladispoli-Campus Eur (fischio d’inizio alle ore 11) designato un arbitro donna, si tratta di Alessia Cento di Tivoli che sarà affiancata dagli assistenti Simone Morlacchetti di Roma 2 e Marco Piacentini di Ciampino.

