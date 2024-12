Ladispoli chiamato oggi a vincere contro la Luiss. Una sfida molto delicata per la salvezza visto che gli uomini di Lillo Puccica sono penultimi con un solo successo ottenuto in questo campionato. Un ruolino da marcia da retrocessione. Non viene considerata come ultima spiaggia la partita odierna ma è chiaro che serve uno squillo dei ragazzi che invece in Coppa si stanno comportando davvero bene. Oggi mancherà lo squalificato Roberto Colace. In porta D’Angeli che sta trovando continuità poi dietro Fiaschetti al posto di Colace con a fianco Ranieri e Temperini. A sinistra ci andrà Buonanno, il capitano, e a destra con probabilità Aracri impiegato ultimamente anche come mezzala. In mezzo al campo Paganetti e Alessandro Colace. I veri grattacapi per Puccica sono nel reparto offensivo dove Iurato è certo di una maglia da titolare e i due posti liberi se li contendono Pelizzi, Polucci, Pagliuca, Tiberi e Reinkardt. Mercoledì poi i rossoblu scenderanno nuovamente in Coppa affrontando il Montespaccato nella gara di andata sempre al Sale. «Arrivati a questo punto della competizione – parla Augusto Buonanno, il capitano -probabilmente qualsiasi squadra sarebbe stata forte e da rispettare. Il Montespaccato ovviamente lo conosciamo visto che ci siamo battuti con loro sia in estate durante una partita amichevole e poi in campionato. Entrambe le gare le abbiamo perse. Senza dubbio ci aspettano due match molto difficili però proveremo a passare al turno successivo come fatto sempre finora». I ladispolani sono reduci dal 2-0 rimediato sul campo della capolista Pomezia scatenata con l’attaccante Massella. La Luiss ha perso in casa con il Rieti e anche nella precedente giornata ha incassato uno 3-0 secco dal Montespaccato. Per Ladispoli-Luiss designato il signor Matteo Antenucci di Frosinone con gli assistenti Fatjon Gega e Pierpaolo Perruzza della stessa sezione arbitrale. Il fischio di inizio, come sempre, alle ore 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA