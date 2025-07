Tanta voglia di ripartire e di mettersi alle spalle la stagione appena trascorsa che ha condannato il Ladispoli in Promozione. A breve la società inizierà a comunicare gli acquisti, forse già in settimana, e chi resterà della vecchia rosa. Intanto il nuovo tecnico, Andrea Mastrecchia, è pronto per questa nuova avventura. «Ho scelto una piazza importante, di questo ne sono consapevole. Vogliamo lavorare sodo e stupire – racconta - sono molto contento – prosegue – e i ragazzi dovranno onorare la maglia perché il Ladispoli ha una grande storia e meriterebbe palcoscenici importanti. Rappresenta una comunità numerosa. Però non dobbiamo sottovalutare la Promozione, un campionato con squadre forti che già si stanno attrezzando per affrontare al meglio la prossima stagione. Penso al Tolfa e al Santa Marinella ad esempio ma anche ad altre». Il raduno dovrebbe partire dopo Ferragosto perché il campionato inizierà il 21 settembre. Il Ladispoli essendo sceso dall’Eccellenza disputerà anche il preliminare di Coppa. La data dovrebbe essere quella del 14 settembre. Mastrecchia è un profilo giovane, ex Astrea e Grifone Gialloverde con esperienze anche in Sicilia non solo come tecnico ma anche come match analyst, una figura sempre più ambita non solo nel calcio professionistico. Ha lavorato quindi con il nuovo ds Simone Di Iorio.

