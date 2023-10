Ladispoli chiamato all’impresa oggi contro il Campus Eur, almeno sulla carta. I romani sono primi in classifica dopo aver battuto anche la corazzata Rieti e dopo aver superato il turno di Coppa in rimonta contro Citizien. Dieci gol fatti e zero subiti finora in campionato, un ruolino di marcia entusiasmante. Dall’altra parte i rossoblu hanno riacquistato fiducia dopo aver vinto con la Pescatori Ostia grazie alla doppietta di Pagliuca e dopo essere approdati agli ottavi di finale di Coppa buttando fuori la Luiss di mister Stendardo. Per questo non è può e non deve essere così scontata la vittoria dei romani contro gli uomini di mister Puccica galvanizzati. Rosa che potrà contare anche su un nuovo elemento presentato ufficialmente in queste ore. Si tratta di Matteo Iurato, centrocampista classe 2000, figlio dell’ex presidente del Città di Cerveteri. Ha iniziato con la Primavera della Salernitana giocando anche in Lega Pro con Foggia e Seregno, oltre che in serie D con Albalonga, Follonica Gavoranno e lo stesso Seregno. Era svincolato e il club di patron Sabrina Fioravanti non se l’è fatto sfuggire. È un uomo di esperienza per la categoria pronto a dare il suo contributo. Deciderà Puccica se schierarlo già oggi tra i titolari oppure concedergli uno spezzone. Per il resto formazione probabile con D’Angeli in porta, Temperini, Ranieri e Roberto Colace dietro. Aracri, protagonista della Coppa, andrà a riprendersi la fascia destra con Buonanno, pronto a sinistra. In mezzo al campo De Angelis e Alessandro Colace con Reinkardt o Polucci dietro la coppia d’attacco formata da Pelizzi e Pagliuca. L’arbitro di Campus Eur-Ladispoli sarà Andrea Santilli di Rieti, affiancato da Federica Ciufoli di Albano Laziale e Alessandro Palmigiano di Ostia Lido.

