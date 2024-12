Due pareggi nelle ultime due gare. Non sarà facile oggi fare risultato per il Ladispoli chiamato all’impresa al Green Park di Rieti contro i padroni di casa del neo tecnico Gardini in piena lotta per la vittoria del campionato. Il ruolino di marcia dei rossoblu comunque è da salvezza con 11 punti su 18 a disposizione nelle ultime 6 gare. L’Academy con le grandi ha sempre venduto cara la pelle e poi ha ritrovato tutti i suoi giocatori assenti tra squalificati e infortunati, tra cui Daniele Aracri fermo in infermeria per parecchio tempo a causa di una fastidiosa pubalgia. «Di certo è un impegno molto difficile – commenta l’esterno destro -, ma paradossalmente dal punto di vista emotivo è più facile giocare questo tipo di partite, rispetto a magari a dei scontri diretti che ci riguardano. Abbiamo entusiasmo anche di misurarci contro una squadra così importante e attrezzata». Il Rieti è attualmente terzo a soli 3 punti dal Pomezia e a una lunghezza dal Montespaccato secondo. «Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con tutti – aggiunge Aracri - pensando a W3 Maccarese e allo stesso Montespaccato ad esempio; quindi siamo pronti a giocarcela anche con il Rieti con la stessa voglia e fame di sempre». Mister Lillo Puccica ha preparato molto bene la gara in settimana. Tanti i dubbi che assaliranno il tecnico fino a poco prima del fischio d’inizio previsto alle ore 15. Luca Delfino di Roma 1 è l’arbitro designato per l’incontro. Sarà affiancato dagli assistenti Simone Forina e Leonardo Degli Abbati della stessa sezione arbitrale.

