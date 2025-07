Due giovani che vengono, due che se ne vanno. Hanno firmato Damiano Guerra e Daniele Cecchinelli. Hanno due cose in comune, ovvero l’età, entrambi sono 2006 e quindi potranno essere impiegati come under da mister Andrea Mastrecchia e poi il ruolo: centrocampisti. Guerra ha militato fin qui con la Vis Aurelia, Aranova, Ottavia e Astrea. Cecchinelli invece è reduce dall’esperienza con la Boreale. Il club li ha presentati ufficialmente sulla pagina Facebook dell’Academy con tanto di foto di rito con la nuova maglia ladispolana. Leonardo Polucci invece è nuovo giocatore dell’Atletico Lodigiani.

È ufficiale il passaggio del giovane centrocampista ormai ex Ladispoli. Classe 2000, cresciuto nel settore giovanile rossoblù con cui ha militato 10 anni di fila, è stato schierato sempre titolare negli ultimi due anni in Eccellenza. Ha alternato quantità e qualità, in qualsiasi ruolo in cui è stato schierato ed è sceso qualche partita per dare una mano alla Juniores contribuendo alla salvezza della categoria. Ora per lui si aprono le porte della Serie D.

«Ho scelto di indossare questa maglia 10 anni fa – afferma Polucci - per affrontare sfide sempre più importanti e difficili. Ero un bambino pieno di sogni ed ambizioni e sono cresciuto e maturato sia come calciatore che come uomo. Ho sempre difeso i colori rossoblù con tutto me stesso, indossandola con passione e onorandola sempre. Ho vissuto un viaggio incredibile partendo dai pulcini fino alla prima squadra, passando per gli esordienti e nelle categorie Giovanissimi e Allievi Elite. Ho avuto la fortuna di giocare e vincere un campionato con la Juniores Regionale di mister Bernardini e nello stesso anno, grazie a mister Micheli, ho esordito in prima squadra». Poi altri ringraziamenti per chi ha fatto parte della storia ladispolana. «I tecnici Puccica e Bosco – prosegue il 20enne - per avermi dato fiducia, consentendomi di giocare 70 partite nei 2 anni di Eccellenza.

Ringrazio le presidenti Sabrina Fioravanti e Barbara Del Greppo, i direttori sportivi Gioacchino La Pietra, Oberdan Scotti e Andrea Calce e per tutto il supporto che mi hanno dato in questi 10 anni l’allenatore Claudio Dolente, la segreteria con Gianni Caratù e Tiziana Chiese e il magazziniere Vincenzo Affinito. Un particolare grazie va al fisioterapista e grande amico Carlo Libbi. Ovviamente un immenso grazie a tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto anche nei momenti più difficili». Polucci partirà per la preparazione agonistica il 23 luglio. «Adesso ho scelto una nuova sfida con il passaggio in una società di serie D – conclude - e per questo voglio ringraziare l’avvocato Antonio Schilirò che ha curato in ogni dettaglio il trasferimento all’Atletico Lodigiani, la mia nuova squadra». Anche Daniele Fanali lascia il Ladispoli e si accasa alla Lodigiani.

