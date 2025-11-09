Il Civitavecchia Calcio domina il Campus Eur al “Vittorio Tamagnini” e vince 6-1, riscattando la sconfitta contro la Boreale e consolidando il terzo posto in classifica dell’Eccellenza girone A. I nerazzurri di Massimo Castagnari hanno messo in campo intensità, concretezza e compattezza, dimostrando di avere tutti gli strumenti per lottare fino in fondo per il vertice. La squadra civitavecchiese ha brillato sia in fase offensiva che in fase difensiva, mostrando un’ottima organizzazione di gioco, mettendo alle spalle le sconfitte contro Boreale e Certosa. Davvero poca storia al Vittorio Tamagnini. Formazione con qualche variazione per Castagnari: gioca per la prima volta da titolare in campionato l’esterno Bongianni, che dirotta Funari a destra. A centrocampo confermato come play Di Bari, mentre davanti c’è sempre Fontana al centro dell’attacco. La partita si accende fin dai primi minuti: al 1’ Fontana si presenta solo davanti al portiere, ma liscia clamorosamente, vanificando una prima grande occasione. Al 9’ Luciani di testa sfiora il gol su cross di Gagliardi, lasciando presagire un primo tempo spettacolare per i tifosi nerazzurri. La rete del vantaggio arriva al 18’, quando Fontana spizza di testa su un angolo calciato da Luciani, portando il Civitavecchia sull’1-0. Solo un minuto dopo, De Costanzo raddoppia con un’azione personale: dribbla due avversari e calcia di sinistro con precisione, firmando il 2-0. Al 26’ Mocanu realizza un gol spettacolare, potente e preciso all’incrocio sul secondo palo, mentre al 42’ Fontana completa la sua doppietta con un colpo di testa su cross di Luciani, fissando il 4-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa, il Civitavecchia mantiene alta la concentrazione nonostante l’incontro sia praticamente terminato sotto il profilo agonistico. Al 9’ Mocanu trasforma in rete uno splendido assist di Funari, portando il risultato sul 5-0. Al 14’ Zambruno, entrato da pochi minuti, incrocia basso su passaggio di Fontana e sigla il 6-0, suggellando una prestazione offensiva di altissimo livello. Il Campus Eur, pur provando a reagire, trova un muro difensivo solido e le parate di Aceto, autore di interventi di spessore, tra cui una grande parata al 21’ su tiro di Campus servito da Necci. Al 29’, Gagliardini sfiora ancora il gol su corner, ma senza successo. Al 39’ del secondo tempo arriva il gol della bandiera degli ospiti: Chimenti raccoglie un’occasione e accorcia le distanze, fissando il definitivo 6-1. Una prestazione di grande carattere e personalità che conferma i nerazzurri come una delle squadre più convincenti dell’Eccellenza. «Al di là dei gol che ho segnato – afferma l’attaccante Luigi Fontana – sono molto contento di questo successo rotondo che abbiamo ottenuto. Fa sempre piacere andare in rete con questa maglia. Siamo stati bravi a metterla subito in discesa. Dobbiamo andare avanti così. La squadra mi ha accolto molto bene al mio arrivo. Sto trovando un bell’ambiente, si può fare calcio tranquillamente. In settimana abbiamo lavorato molto per affinare gli schemi, compreso il reparto offensivo. Come ho segnato il primo gol? Ho spizzato la palla ed è entrata in porta... non è stato facile anche se poteva sembrarlo. Ora ci attende uno scontro importantissimo in Coppa Italia, sarà difficile fare bene sul campo del Certosa». Con questo successo il Civitavecchia mantiene il terzo posto in classifica, sempre affiancato dal Pomezia, che affronterà domenica prossima, ed è sempre a –1 dalla Monti Prenestini e a –3 dall’Aranova, che hanno vinto anche loro gli incontri di questo turno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA