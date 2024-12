Una tre giorni di basket e solidarietà. Sono quelli di “Fimba-Non solo basket”, svoltasi dal 12 al 14 aprile a Viterbo per parlare di inclusività mediante lo sport e permettere alla Nazionale over 55 di basket di allenarsi in vista dei campionati europei di Maxi basket a Pesaro dal 21 al 30 giugno. Gabriella Di Piazza, allenatrice di pallacanestro, ha accompagnato anche a Viterbo la Nazionale femminile over 55 e la porterà in altre tappe prima degli Europei.

«La Fimba si occupa di reclutare in tutta Italia atlete che hanno calcato il parquet in grossi contesti - ha spiegato Di Piazza - perché nella nostra squadra sono presenti giocatrici che hanno vinto scudetti e partecipato a competizioni europee o fatto parte della Nazionale. Attraverso dei raduni organizziamo delle selezioni per comporre una squadra. Nel 2023 abbiamo partecipato al campionato europeo Master di Albufeira in Portogallo vincendo un bronzo. Allenare atlete che non giocavano da 30 anni è stato possibile partendo con il recupero di una condizione fisica ottimale. Ad ottobre abbiamo avuto il primo raduno a Napoli con il concetto della sorellanza: chi organizza trova i campi, le strutture e qualche contributo. Spesso i raduni li colleghiamo ad eventi che hanno rilevanza sociale: quello di Viterbo è stato il terz’ultimo raduno prima degli Europei di Pesaro. Ci siamo allenati contro le giovani cestiste viterbesi ed ora andremo a Napoli e poi Battipaglia o Catania».

Laura Giannetti, cestista viterbese di rilievo nazionale, spiega che «sono entrata quest’anno in questo meraviglioso gruppo. Mi sono occupata dell’organizzazione e ringrazio gli assessori Elena Angiani ed Emanuele Aronne e Maria Rita De Alexandris che hanno collaborato per questo raduno. Venerdì c’è stato un convegno in cui si è parlato di inclusività con Alessandro Alfonsini dell’Angsa. Stella Azzurra e Ants Viterbo hanno predisposto dei gruppi di bambini con spettro autistico che, con il basket, entrano nella società con più serenità. Sabato ci siamo allenati con tanti bambini e, nel pomeriggio, con le Under 19 delle Ants Viterbo: un grazie a Maria Chiara e Carlo Scaramuccia. Maria Teresa Baldini, ex campionessa europea di basket e già deputata e medico chirurgo. È importante fare le cose ed è per questo che sono venuta a Viterbo per allenarmi con la Nazionale over 55. Vinsi la Coppa dei Campioni con la Geas Sesto San Giovanni. C’è un gruppo di donne che si sono rimesse in gioco e, ora, faremo gli Europei. Grazie alla città di Viterbo per questi tre giorni interessanti in cui lo scopo principale è stato quello di trasmettere i valori dello sport che, ora, dovrebbe avere l’inserimento diretto nella Costituzione all’articolo 33. È bello sapere che, mediante lo sport, possono essere aiutati bambini autistici e fare del bene».

