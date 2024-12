A Tolfa il “Torneo della Befana” in memoria di Gino Rosati. Domani sarà una giornata speciale per gli appassionati di calcio e per coloro che ricordano con affetto Gino Rosati, grande tifoso del Tolfa Calcio. Alle ore 9 presso il campo sportivo di Tolfa avrà inizio il "Torneo della Befana Memorial Gino Rosati" riservato alla categoria Allievi Under 16. Gino, figura amata nel mondo del calcio locale, viene commemorato attraverso questa competizione che riunisce squadre di giovani talenti provenienti da differenti località del territorio circostante; questo torneo, quindi, è in modo significativo per onorare la passione di Gino Rosati per il Tolfa calcio e il gioco del calcio in generale. Le squadre che si sfideranno sono il Tolfa calcio, il DLF per Civitavecchia, il Vis Marina di San Nicola rappresentante del litorale romano e la società MCO che giunge dalla parte del Lago di Bracciano. Quattro squadre, ciascuna portando con sé la propria energia e determinazione, si sfideranno in un torneo che promette emozioni e competizione di alto livello. «Questo torneo è un tributo sentito a Gino Rosati, un amico e sostenitore del nostro Tolfa calcio - sottolinea il presidente del Tolfa, Alessio Vannicola - siamo entusiasti di accogliere le squadre da Civitavecchia, il litorale romano e la zona del Lago di Bracciano, rendendo questa giornata un momento di condivisione e sportività. L'invito è per tutti gli amanti dello sport e della comunità locale. Il campo sportivo Scoponi di Tolfa sarà il luogo dove la passione per il calcio si unirà alla memoria di Gino Rosati. Vi aspettiamo numerosi per questa giornata di divertimento, emozioni e, soprattutto, per onorare insieme il ricordo di un grande appassionato di calcio».

