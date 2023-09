All'interno della bellissima cornice di Sport in Piazza, ha trovato spazio anche la lotta libera. A piazza della Vita è scesa in campo anche la squadra di lotta libera del settore giovanile Fiamme Oro della Polizia di stato. Un gruppo di giovani lottatori civitavecchiesi, sotto la scrupolosa guida del Tecnico Giuseppe Rinella, anch'egli facente parte delle Fiamme Oro, ha dato prova delle loro abilità, richiamando l'attenzione di numerosi ragazzi incuriositi da questa pratica sportiva. A tenere a battesimo la giornata è arrivato il Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Civitavecchia il Dottor Luca Pipitone. "Un particolare ringraziamento va al Coordinatore Fiamme Oro lotta, Montecchiani Massimo e il direttore tecnico Fiamme Oro lotta Arfè Marco per l'impegno profuso", affermano i ragazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA