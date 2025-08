Tutto è pronto per la finalissima del 1° Trofeo “Sapori della Maremma” a Pescia Romana con il torneo di calcio a cinque organizzato dalla Nuova Pescia Romana che ha riscosso un grandissimo successo dopo quasi un mese di appassionanti sfide. Domani alle 21 l’atto conclusivo con la finalissima tra le compagini del Falchetto Team e dell’Edil Tarquini. Nelle semifinali il Falchetto Team ha avuto la meglio per 12-6 sul Kraken Pub mentre la Edil Tarquini si è imposta per 5-1 sul Santos Futbol Club. Interessantissima anche la sfida per il titolo di bomber ormai ad appannaggio di Jacopo Francavilla autore di 29 reti e che precede Ivan Yakovyshyn a quota 22 reti, seguono con 21 Valerio Micoli a 20 reti Alessandro Giambi e poi a seguire Valerio Elisei a 14 e la coppia Simone Martelli e Thomas Lelli. Torneo di assoluto livello con ottime prestazioni da parte dei giocatori della Nuova Pescia e con Francavilla, Micoli e Giambi nelle primissime posizioni nella graduatoria dei goleador. Domani tra l’altro è anche la giornata conclusiva della bellissima sagra “Sapori della Maremma”, giunta all’undicesima edizione e organizzata con successo dalla società della Nuova Pescia Romana che dopo il bellissimo e apprezzato sforzo potrà concentrarsi sugli impegni sportivi della compagine che per l’ennesimo anno parteciperà al campionato di Promozione ed è la veterana della categoria nel lotto delle compagini della Tuscia. Pescia Romana che intanto nei giorni scorsi ha annunciato importanti novità per il suo settore giovanile, vale a dire lo staff tecnico per l’Under 19 Provinciale. Il comunicato del club: “Un caloroso in bocca al lupo e un grande benvenuto a mister Cristiano Bordo, che prenderà le redini della nostra Juniores. La sua guida sarà fondamentale per la crescita dei ragazzi. I collaboratori Giuseppe Reda, Giulio Gargiani e Stefano Maietto, che affiancheranno il mister con la loro esperienza e dedizione. Questo gruppo di lavoro si dedicherà con passione ai nostri ragazzi classe 2007, provenienti da Pescia e da tutto il comprensorio, che avranno la preziosa opportunità di alternarsi tra il campionato Juniores e la prima squadra. Un percorso di crescita integrato che mira a valorizzare al massimo il loro potenziale. Siamo certi che, con questo staff la nostra Juniores ragiungerà grandi traguardi e continuerà a sfornare i campioni di domani.Forza ragazzi, e buon lavoro a tutto lo staff”.

