Dopo diversi anni di assenza tornano i tornei giovanili a Montefiascone, con una prima esperienza nelle categorie Under 12 e Under 10, che giocheranno simultaneamente su due campi allestiti nello stadio comunale. I tornei si disputeranno sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, con la possibilità di arrivare il venerdì e partenza la domenica. La concomitanza di Under 12 e Under 10 scaturisce dalla necessità di ridurre il salto tecnico dei ragazzi che passano dal minibaseball, con lanciatore amico, agli Under 12, dove per la prima volta affrontano un lanciatore vero. Alcune regole, sperimentate nel bel torneo di Porto Sant’Elpidio, consentono di non avere basi su ball, utilizzando sia il lanciatore amico che l’avversario, con ottimi risultati. Al torneo sarà possibile anche la partecipazione di squadre miste, ottenute mettendo insieme sia gli iscritti singolarmente, sia squadre che, per vari motivi, dovessero essere incomplete. Negli Under 12 saranno previste le regole del campionato, senza però prevedere la sconfitta per le squadre che dovessero, per loro esigenze, utilizzare i fuori quota previsti. I dettagli organizzativi sono in via di definizione e il Montefiascone Baseball sarà lieto di concordarli con le squadre che manifestassero interesse a partecipare. Per informazioni montefiasconebc@libero.it o contattare Roberto Ballarotto al numero 3478957233.

La squadra del minibaseball Tigers

