Saranno il 7 ed 8 giugno le giornate del Big Game Città di Civitavecchia, l’evento organizzato dall’Associazione Amici del Mare giunto, quest’anno alla sua 4°edizione. Una gara di pesca che vedrà impegnati i migliori equipaggi del territorio in una sfida “No Kill” alla ricerca di sua maestà il tonno rosso, di cui le acque prospicienti il litorale civitavecchiese, in questo periodo dell’anno, sono ricchissime. Il big game e, nello specifico, il drifting al tonno rosso è una disciplina di pesca dedicata alla ricerca e alla cattura di questo grande runner del mare, che però non verrà prelevato ma semplicemente misurato e immediatamente rilasciato grazie ad uno specifico protocollo che esclude qualsiasi compromissione della salute dell’animale. Sponsor di questa edizione moltissime realtà del territorio, ma anche importanti aziende del settore pesca, fiore all’occhiello del “Made in Italy” e non solo. Con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, gli Amici del mare si propongono di promuovere un evento che valorizzi la pesca ed il territorio, la condivisione delle passioni ed il sano spirito di competizione ma anche i valori di sostenibilità e rispetto per il mare. Ma la vera novità dell’edizione 2025 è che questo evento, aperto a tutti gli appassionati, avrà la prerogativa di avere un valore fortemente umanitario. Infatti, come nello spirito dell’Amici del mare, non nuova ad attività benefiche, la totalità delle quote di iscrizione e delle eventuali donazioni sarà devoluta alla sezione di Santa Marinella e Civitavecchia dell’Andos, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Un’attenzione che il mondo della pesca, declinato usualmente solo al maschile, vuole rivolgere all’altra metà del cielo, supportando concretamente la tenacia, il coraggio e la determinazione delle donne ed in particolare di quelle che subiscono questa durissima prova.

