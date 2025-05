A Fiumicino, lo sport, non si ferma mai. Nemmeno con l'arrivo dell'estate e il conseguente innalzamento delle temperature. Una disciplina sportiva che fa proprio al caso di un periodo bollente come quello attuale è il surf. Quest'ultimo, in continua espansione all'interno del comune aeroportuale, ha visto durante lo scorso fine settimana un appuntamento per gli appassionati più giovani. L'impegno in questione, “Onde d’Inclusione-Sogno del Surf Academy”, si è svolto a Fregene e presso lo stabilimento Gilda On The Beach. Solidarietà e divertimento, questi gli obiettivi di tale iniziativa svoltasi sotto gli occhi del Sindaco Mario Baccini. Patrocinata dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio, con la collaborazione della Casa Famiglia “Mare Famiglia”, è stata promossa dalla stessa “Sogno del Surf Academy”. Molteplici le presenze che hanno aderito a ciò, in particolar modo ragazzi, impegnati in svariate attività. Da quelle surfistiche passando a quelle ambientali, sino ai più classici giochi sulla spiaggia. Non tralasciando però anche momenti di riflessione, riguardanti perlopiù temi legati alla sostenibilità, come la riduzione dei materiali plastici.

