Ora l’atmosfera del nuovo campionato di Eccellenza possiamo veramente avvertirla.

La Lnd Lazio ha presentato gironi e calendari della nuova stagione della massima categoria regionale nel corso della Festa dei Calendari che si è svolta a Tivoli.

QUI CIVITAVECCHIA

Presente in loco anche il presidente del Civitavecchia, Patrizio Presutti, per ritirare il premio da consegnare a bomber Manuel Vittorini, celebrato dagli organi federali per aver vinto il titolo di capocannoniere lo scorso anno nel girone A.

Tornando agli ossi di seppia, i nerazzurri saranno ancora inseriti nel raggruppamento centro-settentrionale e non si notano particolari novità rispetto alle attese, a differenza dello scorso anno, quando ci fu la novità Vis Sezze.

Confermate tutte le realtà del litorale e del nord del Lazio: Favl Cimini, Amatrice, Ladispoli, Aranova, W3 Maccarese e Aurelio.

Dentro anche la novità, almeno per la storia recente dell’Eccellenza, della Pescatori Ostia.

Ci sono altre formazioni romane affrontate spesso negli ultimi anni, come Astrea, Campus Eur e Citizen Academy, nuovo nome del Quarto Municipio.

Confermata anche la divisione delle due compagini di Pomezia e la loro inversione, infatti quest’anno ci sarà il Pomezia Calcio e non l’Unipomezia.

Torna dopo qualche anno la Luiss, ultimamente inserita nel B in quanto divideva il campo con la Boreale.

E torna anche il Villalba, che, curiosamente, sarà l’avversario del Civitavecchia, nella prima giornata, quella del 3 settembre, in casa dei rossoblu, e dell’amichevole del Tamagnini di domenica prossima, per cui ci sarà se capire se le due società preferiranno annullare la partita.

Passiamo alle novità, come quella del Montespaccato, che battagliò con la Cpc ai tempi della Promozione.

Figurano anche altre due vincitrici del campionato di Promozione (oltre all’Amatrice e alla Pescatori Ostia), come la Romulea, che ha fatto suo il girone A, e il Valmontone, vincitore del girone D.

Vera novità è quella dell’Audace, che negli ultimi anni ha sempre figurato nel girone B.

Non ci sono, invece, formazioni come Primavera, Certosa, Nettuno e Virtus Ardea. Come detto, l’esordio in campionato avverrà il 3 settembre sul campo di Guidonia contro il Villalba.

Per la “prima” al Tamagnini bisognerà attendere il 10, quando al Tamagnini arriverà il Citizen Academy, curiosamente la stessa squadra affrontata nell’esordio dello scorso anno, quando si chiamava Quarto Municipio.

Il mese di settembre verrà completato da Romulea e Aurelio. 10° giornata con turno infrasettimanale il 1° novembre in casa col Valmontone. Il campionato si concluderà con la penultima giornata, a Santa Fermina, al Tamagnini contro la Luiss e la trasferta del 5 maggio a Roma con l’Astrea.

Intanto la Lnd Lazio ha annunciato la nascita della Supercoppa regionale, che vedrà sfidarsi le due vincenti dei gironi di Eccellenza e chi si imporrà nella Coppa Italia. Confermato anche l’accordo con la piattaforma Mysp, che trasmetterà in diretta il campionato di Eccellenza e quindi le partite del Civitavecchia, sia quando giocherà al Tamagnini che quando sarà di scena in trasferta.

«Per quanto riguarda il girone - commenta mister Stefano Manelli - orientativamente ha rispettato quanto ci si aspettava prima della sua composizione. Globalmente il livello è molto alto e per questo altrettanto stimolante».

Nella stessa occasione, presentati anche gironi e calendari della nuova stagione.

QUI CERVETERI

Esordio casalingo per il Cerveteri, che il 17 settembre riceverà il Tarquinia in derby tutto etrusco. Nel girone A , dove sono inseriti i verdeazzurri, vi sono le squadre del comprensorio e della provincia di Viterbo, con la novità delle due lidensi: Ostia Antica e Palocco.

«Diciamo che - ha detto il diesse Valerio Gnazi - il girone che ci aspettavamo. Per fortuna che non c'è la Viterbese, così è un girone equilibrato. Partiamo per salire di categoria, non ci nascondiamo. Sarà molto dura, ma dobbiamo provarci, abbiamo l'obbligo di farlo verso questa tifoseria. Partire bene con una vittoria ci metterebbe una grande carica, che si servirà sempre per garantirci una stagione di alto livello».

QUI SANTA MARINELLA

Dalle urne, è uscito un raggruppamento, quello A, di cui fanno parte 17 squadre e dunque tutte osserveranno un turno di riposo.

Sono state inserite in questo girone, oltre al Santa Marinella, il Borgo Palidoro, il Canale Monterano, il Castel S’Elia, il Cerveteri, il Duepigreco Roma, il Fregene Maccarese, la Nuova Pescia Romana, l’Ostiantica, la Polisportiva Ostiense, il Palocco, il Parioli, il Ronciglione e la Sorianese.

In pratica, rispetto alla scorsa stagione, non ci sono il Grifone e l’Ottavia, mentre sono state inserite l’Urbetevere e il Parioli.

«Un girone abbastanza equilibrato - dice il direttore sportivo Stefano Di Fiordo - se da una parte abbiamo perso l’Ottavia e il Grifone, dall’altro ci hanno assegnato l’Urbetevere e il Parioli. Come succede ormai da anni, ci saranno quelle cinque o sei squadre che sono favorite, mentre le altre dovranno lottare per non entrare nella lista di quelle che lotteranno per non retrocedere. Per quanto riguarda il fatto che quest’anno ci sarà un turno di riposo, sicuramente non ci condizionerà. Noi partiamo per lottare per il vertice, abbiamo alzato l’asticella rispetto allo scorso anno, e dopo aver preso giocatori importanti, abbiamo in panchina un tecnico molto valido. Il che significa che questa squadra è più completa rispetto a quella dello scorso anno».

Il presidente, che era presente alla manifestazione in cui è stata fatta conoscere la composizione dei gironi, si è detto ottimista di quello che potrà offrire la sua squadra e rimanda tutto all’inizio del campionato.

«Quest’anno saranno in cinque a retrocedere - commenta mister Cafarelli - il girone me lo aspettavo così, infatti ci hanno tolto il Grifone e l’Ottavia e al loro posto ci saranno l’Urbetevere e il Parioli che, insieme al Cerveteri ed altre due, lotteranno per i vertici del girone. Sia la Polisportiva Ostiense che l’Ostiantica, ce l’ho avute quando allenavo nel girone C, una è arrivata seconda, l’altra quarta. Noi comunque dobbiamo affrontarle tutte. Per farci trovare preparati stiamo lavorando a livello fisico, cognitivo e tattico. Comunque siamo pronti per il primo impegno stagionale e cioè l’amichevole di domenica con il Ladispoli (che si giocherà allo Stadio Fronti alle 11). Certo che non sento il peso di essere tra le squadre favorite del girone, ma intendiamo volare basso. Mi fa piacere che ci sia tutto questo entusiasmo tra i tifosi, questo ci aiuterà a fare bene in questa stagione ed io mi affido anche a loro soprattutto quando giochiamo in casa».

