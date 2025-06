A luglio non si va in vacanza. In casa W3 Maccarese, se prima si era solamente vociferato, ora è ufficiale: lo stage di potenziamento con mister Carmine Fioriniello andrà in scena a partire da lunedì 7 luglio. Un nuovo progetto portato avanti dall'attuale responsabile della Scuola Calcio, con lezioni individuali indirizzate a bambini aventi dai 6 ai 12 anni. Per avere maggiori informazioni, come ad esempio i costi, è possibile contattare la segreteria al numero 3516570656 e lo stesso allenatore al numero 3382037159.

TRA PASSATO E PRESENTE. Esperienza pregressa di tutto il rispetto per Fioriniello, ex allenatore professionista. Attualmente, infatti, è impegnato nella gestione e nel coordinamento del settore giovanile. Quest'ultimo, spazia dai “Piccoli Amici” fino all'Under 19. Senza ombra di dubbio, una figura chiave nello staff della W3, garantendo qualità tecnica, tattica e fisico-sportiva. Precisamente, lavora all’interno di un programma strutturato - con due e tre allenamenti settimanali per le categorie elencate in precedenza - ponendo grande attenzione alla crescita completa del bambino.

