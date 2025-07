Settembre si avvicina e con lui torna una delle iniziative più attese per i giovani aspiranti calciatori della zona, gli open day della scuola calcio W3 Maccarese. Un’occasione gratuita e aperta a tutti i bambini nati tra il 2013 e il 2020, purché abbiano già compiuto 5 anni, per provare l’emozione di scendere in campo e scoprire la magia dello sport più amato in assoluto. Gli allenamenti si svolgeranno nel cuore del centro sportivo, il W3 Stadium, situato in Viale di Castel San Giorgio 347, nelle seguenti date: lunedì 1, mercoledì 3 e venerdì 5 settembre, con inizio programmato alle ore 17. Tre pomeriggi all’insegna del divertimento, del gioco di squadra e dei primi fondamentali tecnici, guidati dagli istruttori qualificati della società bianconera.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. Un appuntamento da non perdere per chi sogna di iniziare a calcare il terreno di gioco, indossando sul petto i colori della W3. Per partecipare è necessario presentare il certificato medico in corso di validità al club maccaresano. L'iniziativa è completamente gratuita e senza obbligo di iscrizione, pensata per permettere ai più piccoli di avvicinarsi al mondo del pallone con spontaneità e senza pressioni. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria al numero 351 6570656, mentre la Scuola Calcio al 338 203 7159.

