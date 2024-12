Trionfo del Tolfa Calcio nella quattordicesima giornata del campionato Under 16 Provinciali: i giovani calciatori collinari hanno battuto tennisticamente per 6-1 i pari età della Csl Soccer. Una vibrante domenica mattina al campo sportivo “Gagliardini” del Dopolavoro Ferroviario di Civitavecchia ha visto il Tolfa Calcio emergere trionfante. La squadra allenata dal determinato mister Domenico Trucchia ha affrontato i pari età di mister Franco Supino in un confronto che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso. L'arbitro, Marco Adore proveniente dalla sezione di Civitavecchia, ha tenuto le redini della partita con fermezza e imparzialità, garantendo uno svolgimento equo e appassionante dell'incontro. La formazione del Tolfa Calcio, capitanata con orgoglio da Bianchi, ha mostrato un gioco fluido e determinato sin dai primi minuti. Il primo tempo si è concluso con un netto vantaggio di due reti a zero per il Tolfa, grazie ai precisi calci di Lapucci e Bianchi su rigore. Il secondo tempo ha confermato la supremazia del Tolfa, con Lapucci che ha firmato una tripletta con altri due gol che hanno fatto letteralmente tremare la difesa avversaria. Mister Trucchia ha poi operato alcuni cambi strategici, dando spazio a Sociu, Stefanini, Zucconi e Moraldi. Santecchi ha poi contribuito al successo con un gol, portando il punteggio sul 5-0. Successivamente l'entrata di Vannicola ha aggiunto ulteriore dinamismo alla squadra, mentre Santecchi ha lasciato il campo. Nonostante un tentativo di reazione da parte della Csl Soccer con un gol di Scilipoti, il Tolfa ha mantenuto il controllo del gioco. Verbo ha chiuso la partita con un gol determinante, confermando la vittoria del Tolfa Calcio per 6-1. La prestazione straordinaria della squadra e la guida astuta del mister Trucchia hanno consolidato la posizione del Tolfa Calcio nella competizione, suscitando l'entusiasmo dei tifosi e promettendo emozioni sempre più intense nelle prossime sfide del campionato.

