VITERBO - Avanti verso la prossima stagione con tutta una serie di novità e di iniziative in arrivo in casa Asd Viterbo Fc. Nei giorni scorsi il club di calcio giovanile di Santa Barbara ha comunicato che l’ex portiere professionista Daniele Goletti, oltre al ruolo di preparatore dei portieri ricoprirà per la prossima stagione sportiva anche la figura di responsabile tecnico del settore maschile e femminile. Da lunedì proprio Goletti dirige la settimana denominata “La Festa del Portiere”. Numeri uno in campo da lunedì scorso sino a venerdì con la giornata divisa in due. Al mattino in azione i ragazzi delle classi 2011, 2012, 2013 e 2014 e poi nel pomeriggio scendono in campo i portieri più grandi nati negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. A loro disposizione gli insegnamenti dell’esperto Goletti che lo ricordiamo in passato è stato giocatore di compagini professionistiche quali Cagliari, Taranto, Fasano e Viterbese. Altra novità che arriva dal Viterbo Fc è inerente la possibilità del ripescaggio nella categoria Under 16 Regionale della prossima stagione vista l’ottima posizione del club del presidente Paolo Tozzi e del direttore generale Andrea Pedica nella specifica graduatoria. A tal proposito il club comunica che tutti i ragazzi interessati a poter prendere parte all’attività per la composizione di questo team possono contattare il direttore generale Andrea Pedica al numero 335/5333372 o il presidente Paolo Tozzi al numero 347/7250182.

