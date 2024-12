Bella vittoria in casa contro il Palocco. L’Under 19 Elite del Ladispoli di mister Bernardini torna a vincere dopo l’amara trasferta con la Vis Aurelia e l’altra sconfitta tra le mura amiche con il Terranova. Si arriva a tre di fila aggiungendo pure quella col Fiano Romano. Una iniezione di fiducia importante di cui aveva bisogno la squadra rossoblu per guardare il futuro con maggiore serenità. Ci pensano Urbani e Pelizzi a regalare i 3 punti all’Academy contro una formazione sulla carta comunque abbordabile. Prossima sfida sul campo dell’Urbetevere. Il Ladispoli è chiamato a fare risultato per non perdere ulteriore terreno e agganciare se possibile il treno dei playoff distante al momento 7 punti. Bernardini ha schierato in porta Tiferna, poi Gazzola, Urbani, Allevi e Malservigi. Mercanti, Chiappini e Bray a completare il centrocampo con Vaccargiu, Vecchiotti e Scarpellini nella zona offensiva. Palocco chiuso, venuto all’Angelo Sale per ottenere almeno un punto. Il primo tempo si chiude a reti inviolate con Vaccargiu e compagni che provano a sfondare il muro del Palocco che però regge bene l’urto dei padrini di casa. Anche nella ripresa inizialmente è sempre 0-0 poi ci pensa però Urbani di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo a trovare la rete del vantaggio al 35’. L’Angelo Sale esplode e il Ladispoli vuole anche il raddoppio per mettere in sicurezza il risultato e l’ottiene con il nuovo entrato Pelizzi che fulmina il portiere direttamente su calcio di punizione.

«Abbiamo avuto sempre il pallino in mano - commenta mister Bernardini - loro ci pressavano comunque non concedendoci molti spazi. Il risultato è comunque giusto ma sarebbe stato anche più ampio come punteggio se fossimo riusciti a segnare prima, di questo ne sono sicuro. Venivamo da tre sconfitte consecutive, due delle quali devo dire immeritate». Ora testa all’Urbetevere. «Speriamo di continuare così - prosegue il tecnico dei rossoblu - stiamo migliorando settimana dopo settimana ed è chiaro che dobbiamo trovare continuità nei risultati più che nelle prestazioni. Vogliamo riavvicinarci alle posizioni in alto dove questa squadra può starci benissimo. L’importante è mantenere questo atteggiamento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA