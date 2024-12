Si va verso l’epilogo della lunga stagione 2023/2024 nelle categorie giovanili dell’Under 19 e 18.

Ultima giornata nel campionato Under 19 Nazionale con la Flaminia Calcio che dopo il suo primo successo esterno di sette giorni fa ottenuto in Toscana contro il Follonica Gavorrano domani mattina alle 11 è attesa dalla sfida interna con il Cynthialbalonga nel più classico dei testa coda.

Tempo di playout nel campionato Under 19 Regionale con le gare degli spareggi salvezza. Domani alle ore 16 il Pianoscarano ospita il Tolfa, in concomitanza la Sorianese giocherà contro la Pescatori Ostia. Da non sottovalutare il vantaggio del fattore campo per le due provinciali visto che in caso di pareggio al 90esimo e dopo i due tempi supplementari saranno le squadre di casa a conseguire la permanenza nella categoria regionale della prossima stagione.

Chiuso il campionato con la vittoria del Tarquinia Calcio nell’Under 19 Provinciale in questo fine settimana si giocano le gare secche dei quarti di finale della Coppa Provincia con le sfide delle formazioni arrivate dal secondo al nono posto. Questo il programma: domani alle 16 Canale Monterano-Maremmana e Manziana-Jfc Civita Castellana. Alle ore 17 Ronciglione United-Fulgur Tuscania e alle 17.30 Atletico Capranica-Atletico Santa Marinella Calcio.

Infine ultimo turno nel campionato Under 18 Regionale girone A vinto dall’Aranova. Congedo dalla competizione domani alle 14.30 per Atletico Cimina e Viterbo Fc impegnate nel derby di Canepina. Domenica alle 9 trasferta a Roma contro la Vis Aurelia per il Pianoscarano e alle 11.30 trasferta a Marina San Nicola per il Cura Calcio.

