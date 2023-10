QUI UNDER 15 REGIONALE. Bella prestazione al Gagliardini dei ragazzi Under 15 di mister Battellocchi contro i pari età del Circolo Canottieri Roma. I biancoverdi non rischiano praticamente mai niente, gestione della palla e controllo del gioco sono gli elementi che hanno caratterizzato la gara, primo tempo che finisce 1-0 grazie al gol su punizione di Manuel Battellocchi, nella ripresa i dielleffini chiudono definitivamente la partita con Cavallaro che trasforma dagli undici metri un rigore da lui stesso conquistato. Stamani alle ore 9 i biancoverdi faranno visita al Palocco. «Vittoria - affermano i dirigenti del Dlf Civitavecchia - e bella la coreografia che tutti i ragazzi hanno dedicato al compagno di squadra Matteo La Rosa, al momento indisponibile per dei problemi di salute. Bravi ragazzi e soprattutto Forza Matteo».

QUI UNDER 16 REGIONALE. Terza giornata di campionato vincente sul campo del Santa Lucia a Fontenuova (Roma) per l’Under 16 regionale di mister Fusco.

Partita subito in salita con la squadra sotto di un gol a pochi minuti dall’inizio, la traversa su una gran punizione di Carburi e il palo sul colpo di testa di Dell’anno negano il pareggio che arriva comunque quasi allo scadere con un’autorete. La ripresa si apre subito con un gol con il solito sinistro velenoso di Serpentaria appena entrato, Iannone al 30’ incrocia un bel tiro e chiude il risultato sul definitivo 3-1.

Ieri invece nella gara valida per la 4^ giornata i 2008 hanno perso in casa con il Fiumicino per 2-1.

©RIPRODUZIONE RISERVATA