Le gare del fine settimana nei campionati giovanili Under 19 e 18. Nell’Under 19 Nazionale penultimo turno ed oggi alle 16 il fanalino di coda Flaminia, ultima nel girone H affronta in trasferta il Follonica Gavorrano.

Ultima giornata nel campionato Under 19 Regionale girone A dove Città di Cerveteri e Santa Marinella si giocano il primato finale nello scontro diretto con il team di casa favorito dal fatto di avere tre punti di vantaggio. Basta un pareggio per il titolo. Per le provinciali alle 16 match in assoluta tranquillità per la Favl Cimini Viterbo in corsa per il quarto posto sul campo della condannata Sabazia. Sfide determinanti per i giochi playout per il terzetto della Tuscia coinvolto. Partite chiave per il Montefiascone che alle 16 ospita il Pescatori Ostia e per il Pianoscarano che allo stesso orario ospita il W3 Maccarese. Trasferta a Civitavecchia contro il Dopolavoro per la Sorianese che sarà costretta al playout e che cercherà di migliorare il suo attuale penultimo posto.

Ultimo turno anche nel campionato Under 19 Provinciale dove il Tarquinia Calcio leader con 3 punti di vantaggio sul Canale Monterano pregusta il trionfo nel match odierno delle 16 a Canino contro il fanalino di coda Pro Alba. Le altre gare della giornata conclusiva tutte con inizio alle 16 sono Fulgur Tuscania-Ronciglione, Jfc Civita Castellana-Canale Monterano, Maremmana-Atletico Santa Marinella Calcio e Nuova Pescia-Manziana. Riposa il Capranica.

Infine questi gli impegni delle provinciali nella penultima giornata del campionato Under 18 Regionale, oggi alle 15 l’Atletico Cimina è di scena sul campo dell’Atletico Roma Nord mentre il Cura Calcio ospita il Fidene e il Viterbo Fc riceve la visita del Marina San Nicola. Domani alle 15 impegno casalingo del Pianoscarano contro il Cesano.

