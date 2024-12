Countdown agli ultimi giri di orologio per la 2^ edizione del Romitelli Cup. Venerdì 8 dicembre sarà la data da ricordare e vivere insieme al Civitavecchia Calcio 1920. Fervono i preparativi a Largo dei Martiri di Via Fani, gli ultimi accorgimenti necessari perché l’one day in programma, che vedrà impegnate i 2013 e 2015 di As Roma, Civitavecchia Calcio 1920, Dlf, Città di Cerveteri, Santa Marinella, Fiumicino1926 e Tarquinia Calcio, rimanga quella “perfetta macchina” di calcio, divertimento e commemorazione vista nella passata stagione. «In tutto ciò - fa sapere la dirigenza nerazzurra - vanno fatte due precisazioni, diremo più ringraziamenti. Un fortissimo grazie va alla Parrocchia di San Giuseppe e a Don Leopoldo che nell’occasione ci ospiterà permettendo di usare la sala per il pranzo dei ragazzi. L’altro di ringraziamento va alla Tuscia Goalkeeper Academy che metterà in palio due paia di guanti tramite sorteggio. Nello specificare che le gare dei gironi A e B dei 2013 saranno giocate al Tamagnini, cosi come quelle del girone A dei 2015 e le fase finali delle due categorie, vi segnaliamo che per quanto riguarda le sole eliminatorie del girone B dei 2015 il campo di gara sarà il Gagliardini (Dlf)».

©RIPRODUZIONE RISERVATA