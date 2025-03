Un recente weekend di calcio, a livello giovanile, molto movimentato in casa Fiumicino. Beffa per l'Under 19, che perde in rimonta 3-4 contro il Grifone. Rossoblu che grazie ad una matematica salvezza, hanno affrontato la partita senza particolari pensieri, sfiorando addirittura la vittoria con le reti realizzate da Maduka, Saraz e De Giorgi. Quest'ultime, di fatto non sono però bastate ai fini della conquista dei tre punti. Si ferma anche l'Under 18, che impatta 1-1 sul campo dell'Aranova. Al momentaneo vantaggio avversario con Riccardi, rispondono gli ospiti con un gol messo a segno da Di Lemma.

Vince l'Under 17, che di fronte al proprio pubblico batte 2-0 il Montefiascone e allunga sulla terza in classifica: la Flaminia. Al Fiumicino, per poter trionfare, bastano nel finale due marcature di Agostini e Di Marco. Male l'Under 16, che alle 16.30 e sul terreno di gioco del Montespaccato esce sconfitta 2-0. Padroni di casa che aprono la gara nel primo tempo con Polifroni e la chiudono poi nel secondo con Ridoni.

Successo per l'Under 15, con la compagine fiumicinese cui basta una rete di Mugnos ad inizio ripresa per sconfiggere in trasferta l'Ostiantica ed accorciare di due sole lunghezze la quinta posizione in classifica. Esulta, infine, anche l'Under 14. I più piccoli ma di grande talento, battono il Real Azzurra per 2-0 con la doppietta del solito Duhani. I rossoblu, con 19 vittorie su 20 incontri sono ad oggi capolisti, ad appena sei turni dalla fine della stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA