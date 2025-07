Successo in collina per lo stage 2010/2011 del Tolfa Calcio: ben 54 giovani promesse in campo allo Scoponi. Un pomeriggio di calcio, entusiasmo e condivisione ha animato la collina di Tolfa lunedì 1° luglio, con lo stage dedicato ai ragazzi nati nel 2010 e 2011 organizzato dal Tolfa Calcio. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente dell’Academy Guido Filippini, si è trasformata in un vero e proprio successo, registrando ben 54 giovani atleti provenienti da tutto il comprensorio, accompagnati da genitori e familiari che hanno gremito le gradinate dello stadio “Scoponi”. Sotto gli occhi attenti dei mister Alessandro Zeoli e Alessandro Pallassini, affiancati dai calciatori della prima squadra Marco Bevilacqua e Marco Roccisano, i ragazzi si sono dapprima ritrovati per un momento di accoglienza e censimento, poi si sono divisi nei due spogliatoi dello Scoponi – quello del campo grande e quello del calciotto – per prepararsi all’attività. Dopo una fase di riscaldamento tecnico e motorio, i partecipanti sono stati suddivisi in quattro squadre, che si sono sfidate in una sorta di quadrangolare amichevole, offrendo ai tecnici l’opportunità di osservare da vicino abilità tecniche, atteggiamento tattico e spirito di squadra. L’obiettivo era chiaro: conoscere i ragazzi, valutarne potenzialità e margini di crescita, e offrire loro un primo assaggio del percorso agonistico. Al termine delle partite, prima della doccia, i giovani calciatori hanno potuto rifocillarsi con frutta fresca, mentre lo staff organizzava l’attesa “pizzata” finale, offerta dal Tolfa Calcio anche ai tanti genitori e spettatori presenti. Un momento conviviale che ha suggellato un pomeriggio non solo sportivo, ma anche educativo e comunitario. «Sapevamo che l’iniziativa avrebbe avuto una buona risposta – ha commentato con soddisfazione Gianni Moretti, responsabile dell’agonistica giovanile – ma sinceramente non ci aspettavamo numeri così alti. È la dimostrazione che stiamo lavorando bene: i mister sono preparati, la società è presente e il nostro sistema organizzativo funziona. Le tre navette del Tolfa Calcio accompagnano i ragazzi andata e ritorno, un servizio che sta riscuotendo grande apprezzamento». Il Tolfa Calcio continua così a investire concretamente nel vivaio, costruendo futuro sportivo e sociale attraverso eventi inclusivi, tecnicamente validi e ben strutturati. Un lavoro di squadra che unisce staff, dirigenza e famiglie, nel solco di una tradizione calcistica che guarda avanti con entusiasmo. «Adesso – conclude Moretti – buone vacanze a tutti, ma con la mente già rivolta alla prossima stagione. Con questa partecipazione, la base è più solida che mai».

