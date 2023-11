Altra vittoria importante per l’Under 16 Provinciale del Tolfa. Questa volta i ragazzi di mister Domenico Trucchia nella quinta giornata del campionato hanno battuto il Fabrica Calcio per 2-0. Sabato pomeriggio emozioni e colpi di scena hanno caratterizzato l’incontro che si è svolto sul rettangolo “Felice Scoponi” di Tolfa e che ha visto fronteggiarsi i padroni di casa del Tolfa e gli ospiti del Fabrica, un’attesa partita che ha offerto spettacolo e momenti di intensa competizione.

Il primo tempo è trascorso senza sblocchi nel punteggio, mantenendo le squadre in una parità ferma sullo 0-0. Tuttavia l’intervallo ha riservato cambi significativi da entrambe le parti, con strategie e sostituzioni tese a influenzare il corso del gioco. All’inizio della ripresa il Tolfa ha operato una doppia sostituzione, inserendo Volpi e Sociu al posto di Santecchi e Copponi. L’impatto dei nuovi ingressi non si è fatto attendere: Volpi ha subito fatto sentire la sua presenza in campo, trafiggendo il portiere avversario e portando il Tolfa in vantaggio. A seguito di questo primo gol è stata la volta di Sociu a lasciare il segno, realizzando un magnifico gol di testa che ha consolidato il vantaggio della squadra di casa.

L’arbitro della partita, Fernando Spigarelli di Civitavecchia, ha gestito con equità e precisione gli avvenimenti sul campo, assicurando una gara scorrevole ed equa per entrambe le squadre. Al triplice fischio finale il Tolfa Calcio ha festeggiato la meritata vittoria con un risultato finale di 2-0 contro il Fabrica Calcio. Una partita intensa e appassionante che ha regalato emozioni ai tifosi presenti, confermando la determinazione e la bravura dei giovani atleti del Tolfa.

Per il Tolfa in campo Matarazzo, Copponi, Rosati, Bianchi, Guerra, Zucconi, Fronti, Lapucci, Santecchi, Stefanini, Trucchia, Gori, Gentili, Vannicola, Volpi, Sociu e Verbo.

