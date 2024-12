Giornata da dimenticare per i biancorossi dell’Under 16 Provinciale del Tolfa Calcio che hanno ceduto per 2-0 agli ospiti del Real Azzurro. Sabato pomeriggio presso il campo sportivo “Felice Scoponi” di Tolfa si è svolta la quindicesima giornata di campionato Under 16 Provinciale tra i ragazzi allenati da mister Domenico Trucchia e i pari età del Real Azzurra di mister Luca Fortuni. L'arbitro designato per dirigere la partita è stato Luca Cirillo della sezione di Civitavecchia. Il primo tempo si è concluso a reti inviolate, con un leggero rammarico per i ragazzi locali per alcune occasioni non concretizzate. La tensione è salita nel secondo tempo quando Zucconi è stato espulso per un'azione controversa. Successivamente Bianchi ha lasciato il campo per infortunio, con la necessità di essere trasportato in ospedale. A tal proposito il presidente del Tolfa Alessio Vannicola ha sottolineato: «La nostra squadra e l'intera nostra società si uniscono nell'esprimere gli auguri di pronta guarigione a Daniele Bianchi, colpito da una frattura al braccio durante l'incontro».

La partita si è conclusa con una vittoria per due a zero a favore del Real Azzurra, rendendo la giornata un mix di emozioni contrastanti per il Tolfa Calcio anche perché i ragazzi di mister Trucchia hanno giocato bene sfiorando più volte la rete.

La formazione del Tolfa Calcio è stata composta da Patarchi, Rosati, Bianchi, Zucconi, Guerra, Lapucci, Verbo, Fronti, Santecchi, Stefanini e Trucchia, con Moraldi, Sociu, Vannicola, Copponi, Gori e Madrigal a disposizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA