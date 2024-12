Brusco stop per gli i biancorossi dell’Under 16 Provinciale del Tolfa, che hanno ceduto 2-1 ai padroni di casa della Romaria Calcio disputata sul rettangolo del “Manilo Morera”. Domenica pomeriggio lo stadio di Capranica ha ospitato una vibrante sedicesima giornata del campionato provinciale Under 16, mettendo di fronte i ragazzi del Tolfa Calcio e i pari età della Romaria. Il match, diretto dall’arbitro Christian Pace della sezione di Viterbo, ha visto il Tolfa Calcio, nonostante numerose assenze, schierarsi con determinazione. La formazione comprendeva Patarchi, Copponi, Vannicola, Verbo, Rosati, Boggi, Fronti, Lapucci, Santecchi, Gentili, con Trucchia come allenatore. In panchina Moraldi, Sociu, Gori e Ianniello. Il primo tempo si è concluso con un vantaggio di due reti per i padroni di casa, dimostrando la forza della squadra di casa. Tuttavia, nel secondo tempo, il Tolfa Calcio, guidato da Trucchia, è riuscito ad accorciare le distanze dimostrando spirito di squadra e determinazione. Durante la partita, il Tolfa ha effettuato alcune sostituzioni strategiche: Gori ha preso il posto di Santecchi, Sociu ha sostituito Gentili e Moraldi è entrato al posto di Vannicola. Nonostante gli sforzi, il risultato finale ha visto la Romaria prevalere con un punteggio di 2-1. La competizione si è rivelata intensa e combattuta, sottolineando l'impegno e la passione dei giovani talenti sul campo. I tifosi presenti allo stadio “Manilo Morera” hanno potuto godere di una partita avvincente, confermando che il calcio giovanile continua a regalare emozioni e sorprese.

