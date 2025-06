Si chiude il XIV Memorial “Simone Costa”. Divise tra il “Piero Garbaglia” e lo “Sporting Center”, nella giornata di sabato scorso, si sono svolte le consuete finali valevoli per l'edizione 2024-2025. Trionfano i padroni di casa del Fiumicino, che con i loro classe 2015 e 2017 sono riusciti ad imporsi rispettivamente su Roma e Alba Roma. C'è gioia anche per i 2012 dell'Acr Football Club, vittoriosi ai danni del Tor Tre Teste. Quest'ultima, compagine protagonista a sua volta con i classe 2014, autori di una grande prova contro i pari età della Roma. Nella categoria 2013, invece, esulta la Vigor Perconti: Grifone Soccer sconfitto ed ennesima soddisfazione di stagione conquistata. Chiudono i 2016 dell'Ostiamare, corsari nella gara con il Rts Queens.

UN TORNEO CHE CRESCE NEGLI ANNI. Nato in memoria di Simone Costa, ragazzo fiumicinese scomparso prematuramente nel 2011 all’età di 17 anni, il Memorial si è ormai affermato come un appuntamento di riferimento per lo sport giovanile laziale. L’evento si distingue non solo per il valore agonistico, ma soprattutto per la capacità educante di trasmettere valori come lealtà, rispetto e fair‑play, principi che la famiglia Costa vuole continuare a promuovere.

NUMERI DA RECORD. La XIV edizione ha confermato il trend di crescita degli anni precedenti: centinaia di ragazzi in campo e oltre 190 partite disputate nei campi di gioco presenti, con la partecipazione di squadre prestigiose come la Roma. Un mese di gare, emozioni e divertimento, scandito da vittorie, sorrisi e in particolar modo dallo spirito di comunità che anima questa ricorrenza. Mentre, la giornata conclusiva ha visto l’assegnazione dei vari titoli di categoria, seguita da una festa finale ricca di musica, premi e momenti condivisi tra giocatori, allenatori, famiglie e organizzatori.

