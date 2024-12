Contrariamente agli scorsi anni quando gli open day del calcio giovanile si svolgevano alla fine di agosto in questo 2024 in pieno luglio diversi club del capoluogo hanno programmato delle sedute per visionare i giovani in vista della prossima stagione. È il caso del Pianoscarano che in settimana ha effettuato degli stage riservato ai 2007 e ai 2008. Per la prossima settimana sempre alle ore 18 al campo dell’Oliviero Bruni programmato per lunedì 15 luglio lo stage dei 2009/2010 e per martedì 16 luglio quello riservato ai 2011/2012. Per informazioni telefonare al 3661501785. Fondamentale e obbligatorio presentarsi con il certificato medico valido. Intanto nei giorni scorsi il Pianoscarano ha effettuato una sgambata conoscitiva della prima squadra con qualche Juniores alla presenza del nuovo tecnico Roberto Sergi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA