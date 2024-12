Altro successo per il settore giovanile calcio della Real Azzurra impegnata in un torneo estivo in Versilia. La formazione della categoria Pulcini 2° anno si è infatti classificata al secondo posto nel prestigiosissimo contest “Trofeo Mar Tirreno” giunto alla ventesima edizione. Allo Stadio Marco Polo di Viareggio il gruppo viterbese ha ottenuto due vittorie ed una sconfitta nel girone preliminare con i successi per 2-1 contro il Centro Schiaffino di Milano e l’Angelana 1930 e sconfitta per 1-0 contro la formazione bergamasca dell’Azzano. Poi nel girone finale ancora una vittoria sugli umbri dell’Angelana per 2-1. In seguito sono arrivate due sconfitte di misura per 1-0 contro il Centro Schiaffino Milano e la compagine del Colognese Bergamo. Tra l’entusiasmo assoluto di Piero Campana, padre del giocatore Lorenzo, che ha curato la logistica a diretto contatto con lo staff tecnico: «Un nuovo traguardo per la nostra società - dice - onestamente meritatissimo il secondo posto. Ancora più qualificante perché ottenuto in un palcoscenico sportivo prestigioso. Ci siamo confrontati con oltre 30 società provenienti da tutta Italia ed una rappresentativa turca. Volevamo calcare un terreno fertile per far brillare i nostri talenti. E ci siamo riusciti. Ottima l’esperienza tecnica dei coach Valerio Brinchi e del vice Franco Bacchi. Hanno trasportato nei ragazzi il loro carattere e la loro abilità, centrando un obiettivo che premia il loro lavoro e la dedizione mostrata dai calciatori durante la competizione. Si divertono e divertono gli Esordienti e i Giovanissimi B impegnati rispettivamente negli stadi “Buon Respiro” di Seravezza e “Ferracci” di Torre del Lago. I primi superano l’Azzano Calcio Bergamo per 9-0, perdono per 4-0 contro la formazione riminese del Montebello e pareggiano per 3-3 contro il Centro Schuster di Milano. Superano poi per 4-1 la formazione lecchese della Colicoderviese per cedere nella finale consolazione per 4-3 alla formazione lucchese del Ghiviborgo ai calci di rigore. I secondi dopo aver superato per 2-0 il Sant Ambroise di Milano vengono sconfitti per 3-2 dalla Accademia Isola Bergamasca e 5-4 dalla formazione romana della Barbato Football Accademy».

