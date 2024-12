UNDER 19 ELITE. I nerazzurri dell’Under 19 Elite espugnano le “Muracciole”. Tutto nella ripresa, prima Di Riso e poi Converso dal dischetto, nel mezzo il momentaneo pari di Morosi, a regalare i tre punti ai nerazzurri. Delle inseguitrici frena ancora il Grifone, pari comunque importante visto che lo ottiene con la capolista Vigor Perconti, mentre ritorna alla vittoria la Romulea. Ad oggi, dopo quattro giornate del girone di ritorno, guida la Vigor Perconti con 44 punti, subito ad inseguire la Tor tre Teste con 42, poi il Civitavecchia con 37 e la Romulea con 31. Primo tempo sostanzialmente equilibrato, le occasioni si conteranno su entrambi i fronti. Nella ripresa i nerazzurri mettono la freccia già dall’avvio, Di Riso è bravo a respingere in rete una corta respinta di Sideri. L’Aranova sugli sviluppi di un corner riagguanta il pari a dieci dalla fine con Morosi, ma la gioia dura poco perché Converso dal dischetto raddoppia, a coronamento di un fallo subìto da Bertini, dandogli tre punti importantissimi su un campo da sempre complicato.

IL TABELLINO. 17^ giornata Under 19 Elite girone A, Aranova-Civitavecchia Calcio 1920: 1-2.

Marcatori: 35’st Morosi (A); 12’st Di Riso e 36’st rig. Converso (C).

Arbitro: Loreti di Roma 1.

Ammoniti: Bugionovi, Stanojevic, Colagrossi, Capelli, Converso.

Aranova: Sideri, D’Armini, Bugionovi, Ilari, Seminara, Morosi, Iafrati, Monaldi, Orlandi, Stanojevic, Colagrossi. A disposizione: Miriello, Poliziani, Albisi, De Leo, Rosi, Carbone, Del Preposto. Allenatore: Ciambella.

Civitavecchia Calcio 1920: Rocchetti, La Rosa, Verde, Fabbri, Mellini, Piergentili, Serpente, Capelli, Astorelli, Converso, Di Riso. A disposizione: Galimberti, Mastrangelo, Camilletti, Alessi, Elisei, Pandolfi, Bertini. Allenatore: Rocchetti.

UNDER 17 ELITE. Partita perfetta quella dei ragazzi di mister Massimiliano Pane. In gol Fanali, Biondi, Piermarini e Billi ne rifilano cinque alla Dabliu. Rimanendo a metà classifica recuperano qualcosa gli Under 17 in chiave playoff, il pari dell’Ostia Mare porta i nerazzurri a otto punti, mentre invece con l’occhio rivolto alla zona pericolosa i civitavecchiesi allungano sul Vescovio portandosi a sette punti. Gara comunque mai in discussione e a farla da padroni sono i nerazzurri. Primo tempo scoppiettante e dopo nove minuti, grazie a Fanali, sono già avanti. I nerazzurri spingono e prima del duplice fischio segnano ancora con Biondi e Piermarini. In tutto ciò Galimberti ci mette del suo frenando di fatto le speranze di rimonta, quando prima del tris è superlativo nel respingere un calcio di punizione calciato da Nistor sotto l’incrocio, per poi ripetersi a tempo quasi scaduto sul tiro e la ribattuta seguente di Maddalena a botta sicura. Ripresa che vede subito andare in gol dapprima Biondi e poi Billi, con la gara che va in ghiaccio dopo soli nove minuti. Una menzione particolare va al direttore di gara e alla sua conduzione, perfetta per condotta e insegnamento.

IL TABELLINO. 15^ giornata Under 17 Elite girone A, Dabliu-Civitavecchia Calcio 1920: 0-5.

Marcatori: 9’pt Fanali, 23’pt e 9’st Biondi, 42’pt Piermarini, 7’st Billi (C).

Arbitro: Lorenzato di Ostia Lido.

Ammonizioni: Nistor, Fonzi, Galimberti e Minervino.

Dabliu New Team: Cerqueti, Arcangeli, Carrarini, Chessa, Fonzi, Granato, Maddalena, Magrin, Nistori, Prati, Rasicci. A disposizione: Cecchetti, Dumitrascu, Kora, Marchese, Morelli, Natalucci, Spezzano, Vuono, Di Cesare. Allenatore: Carbone.

Civitavecchia Calcio 1920: Galimberti, Garbetta, Fanali, Minervino, Gagliardini, Perilli, Greco, Billi, Biondi, Calise, Piermarini. A disposizione: Forlini, Pierucci, Cabras, Di Perna, De Marchis, Leoni, Marcantoni. Allenatore: Pane.

UNDER 16 ELITE. Poker degli Under 16 sull’Aranova. Marcelletti la apre dopo neanche tre minuti, ma L’Aranova è in gara e la pareggia al diciottesimo con Ferrara. La gioia dura poco perché Vedda due minuti dopo riporta avanti i nerazzurri con un gran gol su punizione. La spinta nerazzurra non si placa e prima del duplice fischio a mettere due gol di distanza ci pensa Pane. Ripresa ancora ricca di gol, Carocci va in gol riaprendo la gara ma a chiudere discorso e gara ci pensa ancora Vedda. Rimangono nei piani alti gli Under 16, a ridosso della zona playoff, occupata nella quarta posizione ora dal San Paolo rispetto alla passata domenica quando c’era il Villalba. La classifica vede la Romulea avanti con 42 punti, ad inseguire l’Urbetevere con 37, il Grifone a 34 e a distanza il San Paolo con 23. I nerazzurri hanno 21 punti ma subito sopra c’è il Villalba con 22.

IL TABELLINO. 15^ giornata Under 16 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Aranova: 4-2.

Marcatori: 3’pt Marcelletti, 24’pt e 20’st Vedda, 35’pt Pane (C); 18’pt Ferrara e 14’st Carocci (A).

Arbitro: Borroni di Ostia Lido.

Ammonizioni: Pane, Nocchi, Pollio.

Civitavecchia Calcio 1920: Nocchi, Lubrano, Pacchiarotti, Romagnuolo, Cibelli, Ferretti, Marcelletti, Romano, Pane, Carraro, Vedda. A disposizione: Marri, Boccuni, Emili, Ricci, Ghonim, Dignani. Allenatore: Boriello.

Aranova: Giusti, Cataldo, Ferrara, De Brasi, Mastroiacovo, Pollio, Mazzagalli, Corrieri, Catanzaro, Fini, Greco. A disposizione: Giannoni, Gervasoni, Padovani, Frustaci, Carocci, Barba, Serban. Allenatore: Bugiani.

UNDER 15 REGIONALE. Un secondo tempo al cardiopalmo regala ai ragazzi di mister Borrelli tre punti da capogiro. Sotto di due reti nella prima frazione contro l’Ostiantica accorciano ad inizio ripresa grazie ad un autogol, non passa neanche un minuto che un altro autogol, stavolta al negativo, li riporta sotto di due reti. Chi immaginava fosse finita sbaglia, e di grosso, perché tra il decimo e il trentaquattresimo prima Iovine e poi Martirani con una doppietta lasciano i tre punti in casa nerazzurra. Vittoria che tiene i civitavecchiesi in seconda posizione, meno tre dal Cesano, e con due lunghezze di vantaggio sul Dlf e sei sull’Ostiantica stessa.

IL TABELLINO. 13^ giornata Under 15 Regionale girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Ostiantica: 4-3.

Marcatori: 1’st autogol, 4’st Iovine, 10’st e 34’st Martirani (C); 11’pt Cioè, 34’pt Muzi, 2’st autogol (O).

Arbitro: Aldibek di Civitavecchia.

Ammonizioni: Tripoli, Martirani, Fabbri, Stefanelli, Cioè.

Civitavecchia Calcio 1920: Ruina, Scognamiglio, Dignani, Fabbri, Stefanelli, Costanzi, Tripoli, Spinelli, Di Claudio, Rocchetti, Iovine. A disposizione: Finocchi, La Rosa, Cerioni, Belletti, Tienforti, Martirani. Allenatore: Dignani.

Ostiantica: Santecchi, Bianchi, Bracco, Cioè, D’Aniello, Guidarelli, Mancini, Muzi, Parmentola, Ricci, Taddei. A disposizione: Massimi, Ceiner, Colucci, Guglielmetti, Massimi, Pallotta, Pizzonia, Prete. Allenatore: Bechini.

UNDER 14 ELITE. Poker per gli Under 14 Elite di mister Pane. Facile sulla carta ma sul piano numerico delle marcature è servita la ripresa. La gara è aperta da Forlino nel primo tempo poi, per chiuderla, serve la tripletta di Fronti nella ripresa. Tre punti che fanno rosicchiare un po’ di strada ai piani alti, pareggiano la seconda forza Dabliu così come la terza Red Tigers mentre, tutt’ora in quarta posizione, viene sconfitto il Trastevere dalla capolista Roma. Ad oggi dopo due giornate del girone di ritorno avanti a tutti c’è la Roma con 41, poi a cadere Dabliu 32, Red Tigers 31 e il Trastevere 30, mentre i nerazzurri occupano la sesta posizione con 22 punti.

IL TABELLINO. 15^ giornata Under 14 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Montespaccato: 4-0.

Marcatori: 6’pt Forlino, 3’st, 29’st e 35’st Fronti (C).

Arbitro: Gookooluk di Civitavecchia.

Civitavecchia Calcio 1920: Finocchi, Bartoloni, Prosperi, La Rosa, Belletti, Acampora, Caselli, Emili, Fronti, Mancini, Forlino. A disposizione: Biscione, Morelli, Vannacci. Allenatore: Pane.

Montespaccato: Di Ciommo, Martone, Petrone, Tiralongo, Vanni, Pezzano, Furnari, Iacopino, Cesarone, Delfino, Sarrocchi. A disposizione: Ceccarelli, Augugliaro, Atzeni, Comirato, Medini, Mercuri, Risi. Allenatore: Sismondi.

(Pagina in collaborazione con Maurizio Spreghini).

