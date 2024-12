Nel segno del successo le battute finali del Memorial “Socciarelli-Paris” edizione 2024. Grande coinvolgimento nel pomeriggio di lunedì con ben cinque torne riservati ai Primi Calci 2015, Primi Calci 2016, Piccoli Amici 2017, Piccoli Amici 2018 e Piccoli Amici 2019. Quattordici squadre oltre 30 partite in 4 ore. Per la “Festa del Bambino” voluta dalla Polisportiva Real Azzurra Etruria nella penultima giornata del Memorial calcistico “Paris – Socciarelli”. In pillole un ponte che ha unito il viterbese (Real Azzurra Etruria, Canino, Lubriano, Valentano) e il territorio umbro-orvietano (Alfina, Orvieto Fc, Orvietana). Il risultato non conta. Molto di più gli obiettivi raggiunti. Colta perfettamente da tutti il concetto di sviluppare in modo corretto, armonico, e graduale le personalità dei piccoli. Sul manto in erba, hanno dimostrato conoscenza di sé, del pallone, dei compagni e del gioco. Allenatori perfetti nella figura di “mezzo educativo”. In grado di sviluppare le singole personalità ad integrazione di quanto già realizzano i genitori che hanno letteralmente invaso le gradinate e la scuola. Ambiente sano, torneo per strutturare la dimensione cognitiva, affettiva e sociale ed educativa. Sia a livello individuale che di gruppo. Curatissimo l’aspetto motorio. Tutte le squadre hanno mostrato istruttori in grado di leggere correttamente le caratteristiche fisiologiche e psicologiche dei piccoli. E come sviluppare l’armonica e graduale crescita psico-fisica. Trionfo totale del concetto di gruppo. Lo hanno scoperto e continuano a scoprirlo. Si identificano gli uni con gli altri, superano ogni forma di egocentrismo. Perché l’altro è un parametro. Per i meccanismi di imitazione e competizione. Dall’insegnamento alla competizione il passo è breve.

©RIPRODUZIONE RISERVATA