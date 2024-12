Proseguiamo la rassegna delle classifiche Disciplina nei campionati giovanili regionali Under 19, 18 e Allievi Under 17 relativamente alla posizione dei team della Tuscia.

UNDER 19 REGIONALE. Nel girone A del campionato Under 19 Regionale vince il premio Disciplina il Città di Cerveteri (14,65), davanti al Dopolavoro Fc (15,90) e il Real Campagnano (18,95). Ottimo quarto posto per la Sorianese (23,20) di mister Valentini che ha preceduto il Pianoscarano (23,75) del tecnico Troili. Al quart’ultimo posto il Montefiascone (32,20), negli ultimi tre posti Favl Cimini Viterbo (41,05), Sabazia (61,20) e Tolfa Calcio (93,45).

UNDER 18 REGIONALE. Nel girone A vince la Disciplina l’Olimpus Roma (11,45) davanti al Pianoscarano (12,15) e il Tor di Quinto (12,30. Dodicesimo posto per l’Atletico Cimina con 38,90, quartultimo il Cura Calcio con 43,65 a chiudere la graduatoria terzultimo il Viterbo Fc con 55,95, penultimo il Fidene con 58,95, chiude la classifica il Palocco con 94,85.

UNDER 17 REGIONALE. Bel successo per la Favl Cimini Viterbo allenata dal tecnico Paolo Livi nel girone A con 31,20 davanti a Vis Aurelia (39,00) e Totti (39,70). Sesto e settimo posto rispettivamente per Mco (53,70) e Tarquinia Calcio (56,00). Agli ultimi tre posti Fiumicino (74,00), Real Azzurra (90,80) e Aranova (93,50). Nel girone B vince l’Athletic Soccer Academy (40,50), che ha preceduto la Flaminia Calcio (41,20) ed il Real Monterotondo con 44,90. Ultimi tre posti del girone B per Elis (64,70), Circolo Canottieri Roma (75,70) e maglia nera la compagine dell’ Acquacetosa Centro Calcio (78,40).

