Trionfo dell’Under 16 Provinciale del Tolfa. I collinari di mister Domenico Trucchia, davanti al pubblico amico dello “Scoponi”, hanno battuto la Leocon 3-0. Sabato pomeriggio si è svolta una partita di campionato emozionante tra i biancorossi classe 2008 e i pari età della Leocon. Il fischietto della partita è stato l’arbitro Matteo Ceccacci di Civitavecchia che ha diretto in modo perfetto la gara. Il Tolfa Calcio ha iniziato la partita in modo promettente, prendendo il controllo del gioco. Dopo soli 15 minuti, da un calcio d’angolo, Zucconi ha segnato con un colpo di testa, portando i biancorossi in vantaggio. Il primo tempo è proseguito con azioni da entrambe le parti, mantenendo alto il livello di suspense tra i tifosi. Le due squadre sono poi andate al riposo sul momentaneo vantaggio per 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa, dopo soli 10 minuti, una splendida azione con un cross dalla destra ha portato Volpi davanti al portiere avversario, che ha insaccato la palla e ha portato il Tolfa sul 2-0. La svolta decisiva è arrivata al 35esimo, quando Stefanini ha chiuso la partita con un magnifico gol su punizione, consolidando la vittoria per 3-0.

La squadra di casa ha dimostrato un’ottima performance, sia in fase offensiva che difensiva, conquistando una vittoria convincente sotto lo sguardo attento dei tifosi presenti al “Felice Scoponi”.

Per il Tolfa in campo: Matarazzo, Copponi, Rosati, Bianchi, Guerra, Zucconi, Fronti, Volpi, Lapucci, Stefanini, Trucchia, Gori, Vannicola, Verbo è entrato nel secondo tempo, Sociu è entrato nel secondo tempo, Moraldi e Santecchi.

