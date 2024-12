Pari e patta fra il Calcio Tuscia e il Tolfa nel campionato Under 16 provinciale. Le due formazioni al termine di un bellissimo match hanno chiuso la contesa pareggiando 2-2. Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio il Tolfa di mister Domenico Trucchia è andato in rete, ma l’arbitro ha annullato il gol per un dubbio fuorigioco; dopo qualche minuto il Tuscia è passato in vantaggio grazie a un rigore assegnato per un fallo di mano in area. Con un preciso calcio dal dischetto i viterbesi si sono portati sul momentaneo 1-0. Tuttavia, il Tolfa ha mostrato resilienza, reagendo con determinazione. A pochi istanti dal termine del primo tempo una vigorosa incursione di Stefanini ha portato a un secondo rigore, trasformato magistralmente da Zucconi portando i suoi sull'1-1. Nella ripresa il Tolfa ha finalmente preso il controllo con un gol di testa di Volpi, a conclusione di una bella azione e quindi il Tolfa è passato in vantaggio per 2-1. La sfortuna ha colpito allo scadere del secondo tempo quando il Tuscia ha siglato il gol del pareggio, portando la partita a una conclusione emozionante con il punteggio finale di 2-2. A dirigere la gara è stato l'arbitro Gianluca Sili della sezione di Viterbo. Questa partita ha evidenziato la determinazione e la competenza di entrambe le squadre, regalando agli appassionati uno spettacolo avvincente fino all'ultimo minuto.

Per il Tolfa calcio in campo: Matarazzo, Copponi, Rosati, Lapucci, Guerra, Zucconi, Sociu, Verbo, Volpi, Stefanini, Fronti. A disposizione: Gentili (è entrato nel secondo tempo), Gori (è entrato nel secondo tempo), Vannicola, Moraldi (è entrato il secondo tempo), Santecchi, Trucchia (è entrato il secondo tempo).

In mezzo alla settimana si è svolta una serata di festa, di condivisione e di riconoscimenti. Nella sede del Tolfa Calcio, infatti, si è tenuta la cena di società dedicata ai giovani dell'Under 16, un evento atteso con trepidazione dai ragazzi. Durante la serata i giovani calciatori hanno avuto il piacere di regalare una sciarpa con scritto “Conquista la vittoria, conquistala per noi” al presidente del Tolfa Calcio Alessio Vannicola, simbolo di leadership e guida per l'intera squadra. Questo gesto ha evidenziato il legame forte tra i giocatori e la dirigenza e ha consolidato ancora di più lo spirito di squadra. La partecipazione e la dedizione di tutti hanno reso questa serata un momento indimenticabile. Il presidente e tutti i dirigenti intervenuti hanno potuto vedere i ragazzi in una luce diversa, non solo come atleti, ma come parte di una famiglia calcistica unita e appassionata. «L’entusiasmo e la determinazione di questa giovane squadra - fanno sapere i dirigenti del Tolfa - promettono emozioni ancora più grandi in futuro. La cena di società è stata un successo, un capitolo speciale scritto nella storia del club».

