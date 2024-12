UNDER 19 ELITE. Senza troppi patemi il match degli Under 19 con il fanalino di coda Real Testaccio.

I nerazzurri impiegano ventotto minuti per passare in vantaggio, in gol Elisei, poi a strada spianata dilagano. Ne segnano altri e due nel primo tempo con Astorelli e Bertini, il primo è da far rivedere per lo stacco imperioso stile CR7, e grazie alla doppietta realizzata da Leardini nella ripresa la chiudono sul cinque a zero. In classifica cambia veramente poco. Vincono con il Civitavecchia la capolista Vigor Perconti e la battistrada Nuova Tor Tre Teste, meno sette e cinque punti il divario, così come la Romulea, quarta in graduatori, che è però lontana sei lunghezze.

IL TABELLINO. 18^ giornata Under 19 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Real Testaccio: 5-0.

Marcatori: 28’pt Elisei, 33’pt Astorelli, 44’pt Bertini, 18’st e 45’st Leardini (C).

Arbitro: Milocco di Viterbo.

Civitavecchia Calcio 1920: Rocchetti, La Rosa, Verde, Serpente, Mellini, Piergentili, Bertini, Camilletti, Astorelli, Alessi, Elisei. A disposizione: Forlini, Mastrangelo, Fanali, Minervino, Agostini, Di Riso, Pandolfi, Leardini. Allenatore: Rocchetti.

Real Testaccio: Cardaio, Barbieri, Bertini, Ciurleo, Gambi, Mangione, Molinari, Pietranera, Taddei, Urani, Venturini. A disposizione: Lombardo, Pavinato, Ubaldi, Valeriani. Allenatore: La Bella.

UNDER 17 ELITE. Passa l’Accademia Calcio Roma al Tamagnini. È sufficiente il gol di Tavella sul finire del primo tempo per regolare i conti tra le due compagini. Gara sostanzialmente equilibrata in cui basterà, per portare i tre punti sul fronte romano, il gol allo scadere del primo tempo su una palla inattiva (dopo le proteste perché il difensore è sembrato colpire pienamente la sfera) con Tavella che svetta battendo Galimberti. Nella ripresa i nerazzurri le tentano tutte, Leoni per due volte va alla conclusione in maniera pericolosa e sul finire tenta Pane, ma sulla loro strada trovano un Aceto bravo a respingere. I nerazzurri rimangono a metà classifica e con un discreto vantaggio sulla zona rossa (+6) e domenica i 2007 andranno al Don Orione per giocarsela con la squadra che li precede in classifica, la Boreale.

IL TABELLINO. 16^ giornata Under 17 Elite girone A, Civitavecchia Calcio 1920-Accademia Calcio Roma: 0-1.

Marcatori: 45’pt Tavella (A).

Arbitro: Mariani di Viterbo.

Ammonizioni: Minervino, Marcantoni, Gagliardini, Scialanca.

Espulsioni: Gagliardini.

Civitavecchia Calcio 1920: Galimberti, Garbetta, Fanali, Minervino, Gagliardini, Perilli, Greco, Marcantoni, Biondi, Calise, Billi. A disposizione: Forlini, Pierucci, Cabras, De Marchis, Di Perna, Leoni, Pane, Piermarini. Allenatore: M. Pane.

Accademia Calcio Roma: Aceto, Ciaramella, Di Blasio, Iannuzzi, Pasquali, Scialanca, Tassone, Tavella, Ruscito, Vinelli, Ziffi. A disposizione: Forgione, Amato, Cardiero, Ciaccio, Cirella, D’Alessio, Fanelli, Landolfi, Pistolesi. Allenatore: Pontesilli.

UNDER 16 ELITE. Finisce con un sonoro 3-3 l’incontro del “Giovanni Castello”. Partono forti i nerazzurri diretti da Boriello che, con un uno-due di Marcelletti e Ghonim, vanno subito avanti di due reti. In contropiede hanno la possibilità della stoccata decisiva ma, da lì a breve, subiscono il ritorno del Castello che dimezza lo svantaggio. In avvio di secondo tempo i locali agguantano il pari in maniera rocambolesca, il palo colpisce l’altro palo con Nocchi che la prende abbondantemente fuori ma Capriati vede altro, assegnando il pari. I nerazzurri spingono e rimettono la testa avanti grazie al rigore trasformato da Vedda, per poi subire il pareggio del Castello da lì a breve. Le due squadre tentano ancora la via del gol nei minuti finali ma non succede più nulla. In classifica i nerazzurri rimangono a tre punti dai playoff e sabato al Tamagnini c’è il San Paolo, al momento sopra di un punto.

IL TABELLINO. 16^ Giornata Under 16 Elite girone A, G. Castello-Civitavecchia Calcio 1920: 3-3.

Marcatori: Marcelletti, Ghonim e Vedda (r).

Arbitro: Capriati di Albano Laziale.

G. Castello: Moriello, Asar, Ascoli, Benigni, Bortila, Carbonaro, Di Gregorio, Di Paola, Elroba, Fiori, Grandolini. A disposizione: Goya, Adami, Antinone, Cicelli, Conti, Kurti, Lepore, Nicoletti, Valente. Allenatore: Baccianella.

Civitavecchia Calcio 1920: Nocchi, Lubrano, Pacchiarotti, Romagnuolo, Cibelli, Ferretti, Marcelletti, Emili, Ghonim, Pane, Vedda. A disposizione: Marri, Dignani, Martirani, Ricci, Carraro, Boccuni. Allenatore: Boriello.

UNDER 15 REGIONALE. I ragazzi di mister Borrelli sbancano il Garbaglia di via Redipuglia. Iovine apre le marcature nel primo tempo, poi nella ripresa a chiudere le danze in quel di Fiumicino ci pensano Tienforti al decimo e Spinelli cinque minuti dopo. La classifica si allunga e, complice la sconfitta del Dlf a Montespaccato, la vetta sembra diventare una storia a due. In testa c’è ancora il Cesano con 37, nel weekend corsara sul campo della Canottieri, mentre a tre lunghezze ci sono i nerazzurri con 34.

Nelle posizioni di rincorsa c’è il Dlf con 29 e subito dopo, a un punto, l’ Ostiantica. Gara sostanzialmente equilibrata nei primi venti minuti, Ruina salva in un’occasione e quando non arriva lui ci pensa il palo a respingere la conclusione dell’avanti aeroportuale. I nerazzurri passano dal dischetto a dieci dalla fine con Iovine, poi è solo nerazzurro sul Garbaglia. Nella ripresa i ragazzi di Borrelli passano altre e due volte con Tienforti e Spinelli, le reti sembrano in fotocopia visto che arrivano entrambe sul protrarsi in area degli avanti civitavecchiesi, con la zampata vincente arrivata a coronare l’azione.

Domenica al Tamagnini arrivererà il Pianoscarano.

IL TABELLINO. 14^ Under 15 Regionale girone A, Fiumicino1926-Civitavecchia Calcio 1920: 0-3.

Marcatori: 23’pt rig. Iovine, 10’st Tienforti e 15’st Spinelli (C).

Arbitro: Monaco di Roma 1.

Fiumicino 1926: Alessandrini, Cicchinelli, Magurno, Passalacqua, Patrizi, Pirritano, Romagnoli, Russi, Tassi, Trabattoni, Varriale. A disposizione: Piovesana, Ciaffi, Fiori, Lancioni, Marsala, Zambardi, Zafrani. Allenatore: Angeletti.

Civitavecchia Calcio 1920: Ruina, Scognamiglio, Dignani, Costanzi, Stefanelli, Marchese, Tienforti, Spinelli, Iovine, Di Claudio, Martirani. A disposizione: Aleandri, Cerioni, La Rosa, Rocchetti, Tripoli, Bechini. Allenatore: Borrelli.

UNDER 14 ELITE. In rimonta al “Bruno Barbieri” gli Under 14 nerazzurri hanno la meglio sui locali del Tirreno Sansa. L’orario di inizio particolare, il via alle ore 13 di sabto, non ferma i ragazzi di Alessio Pane che, subìto il vantaggio ad opera di Zaharia, a cavallo dei due tempi la ribaltano con Fronti. I nerazzurri balzano in settima posizione accorciando sulla Dabliu terza in classifica, fermata sul pari dall’Ottavia. Gara complicata sia per la conformazione del campo che per l’orario di inizio. Partono col freno tirato i nerazzurri e dopo soli tre minuti, su cross da destra, Zaharia porta in vantaggio i suoi. Cambia qualcosa mister Pane, i ragazzi lasciano ai posteri la bellezza del gioco passando più alla praticità e, dopo aver preso le redini del gioco nella mezzeria di centrocampo, con Fronti abile ad essere nel posto giusto dopo che la sfera sul tiro di Emili si era infranta sulla traversa, agguantano il pari. I nerazzurri compatti non si fermano e nella ripresa ancora con Fronti, stavolta al volo da fuori area con l’assist vincente ad opera di Bartoloni, passano avanti.

Il Tirreno Sansa le tenta tutte ma prima del finale le occasioni più ghiotte capitano ancora ai nerazzurri, Emili e La Rosa vanno vicinissimi alla terza marcatura ma per i tre punti serve Finocchi in zona Cesarini, abile a ribattere la conclusione velenosa di Castrignano. Vittoria di gruppo e di squadra su un campo da sempre complicato.

IL TABELLINO. 16^ giornata Under 14 Elite girone A, Tirreno Sansa-Civitavecchia Calcio 1920: 1-2.

Marcatori: 3’pt Zaharia (TS); 22’pt e 18’st Fronti (C).

Arbitro: Scarpa di Roma 1.

Tirreno Sansa: Mastrogiacomo, Saffi, Tiseo, Froio, Fieni, Conti, Zaharia, Tabacu, Castrignano, Giorgi, Italiano. A disposizione: Peluso, Ricci, Vieni, Troni, Inglisa, Zanetti, Pelosi, Venturelli, Papandrea. Allenatore: Valentini.

Civitavecchia Calcio 1920: Finocchi, Bartoloni, Prosperi, La Rosa, Belletti, Hyka, Caselli, Emili, Fronti, Mancini, Forlino. A disposizione: Michesi, Morelli, Biscione, Acampora. Allenatore: A. Pane.

(Pagina in collaborazione con Maurizio Spreghini).

