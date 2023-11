Poker e quarto posto in classifica. Sorridono i ragazzi dell’Under 14 regionale guidati da Francesco Graniero che stendono all’Angelo Sale il Dlf nella quinta giornata di campionato. I ladispolani erano già reduci da un altro poker rifilato ad Aranova e così proseguono questa striscia positiva che dura dalla seconda partita. Una prestazione più che convincente per l’Academy che ora potrà preparare con serenità la trasferta insidiosa di Viterbo con la Cimini. Si giocherà sabato. Intanto i rossoblu si godono il successo tra le mura amiche. Graniero ha mandato in campo Iafrati tra i pali, poi Scalzi ed Elia Rosalba sono i due centrali di difesa con Ziccardi e De Santis laterali. In mezzo al campo i due sono Biagini e Ungureanu. A destra esterno Ioli, sul versante opposto Croce, poi Salomone dietro la punta Morgan Rosalba.

LA CRONACA. La partita è subito in discesa per il Ladispoli. La prima rete arriva dopo appena 10 minuti. Incursione dalla sinistra di Croce che entra nell’area di rigore e appoggia la sfera a Ioli che praticamente a porta vuota insacca. C’è subito un’opportunità per il raddoppio: cross da destra di Ioli ma Morgan Rosalba manda alto di poco con un colpo di testa. Ma ecco il 2-0: recupero palla di Ungureanu che verticalizza tra il difensore centrale e il terzino sinistro e Ioli si infila bucando ancora una volta il portiere ospite. Si chiude qui un bel primo tempo. Nella ripresa il copione è sempre lo stesso perché la gara è a senso unico. Il terzo gol arriva al 60’: palla filtrante ancora per Rosalba che arriva sul fondo, la mette dietro e Croce sigla il tris. Passano solo 5 lancette d’orologio e uno scatenato Croce va via con un’azione personale e finisce per essere trattenuto da un difensore ma l’arbitro lascia correre non concedendo il penalty. L’Academy però ha tanta voglia di divertirsi e chiude davvero i conti con Rosalba che cala il sipario raccogliendo un invito a nozze di Ungureanu. Ladispoli che prova addirittura il pokerissimo nel finale con Chiocca che ci prova ma il portiere avversario è pronto e anticipa la sua conclusione a rete. Con questo risultato i ragazzi di Graniero agganciano proprio il Dlf a 10 punti. Nel secondo tempo c’è spazio pure per La Mantia che prende il posto di Iafrati in porta. Ioli esce per Leonardo Chiocca, Croce per Nicolò Chiocca, Morgan Rosalba per Strigari, Onofri invece rileva Salomone e Oliva Ziccardi. In precedenza era entrato Giacinti per Biagini.

