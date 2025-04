Un recente fine settimana particolare per il settore giovanile della W3 Maccarese, a livello di risultati ottenuti.

Le categorie minori bianconere, nel weekend appena andato in scena, si sono rese protagoniste di due vittorie, un pareggio e purtroppo anche una sconfitta.

Se l'Under 19 è ormai in vacanza, con il termine del rispettivo campionato, discorso ben diverso per Under 17 e Under 15. Entrambe, infatti, hanno dovuto rispettare un turno di riposo. È solo 1-1 tra W3 e Sorianese. In quel dello Stadium, l'Under 18 riesce ad accaparrarsi soltanto un punto, dopo aver disputato un match dispendioso.

Male l'Under 16, che cade in trasferta - sul campo del Circolo Canottieri Roma - con il risultato finale di 3-0.

Sorride invece l'Under 14, che fa impazzire il proprio pubblico schiantando per ben 5 reti a 0 un quasi nullo Pescatori Ostia; una bella manita allo Stadium che consente ai bianconeri di consolidare il secondo posto e fa allungare a 8 i successi casalinghi consecutivi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA