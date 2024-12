Nel segno del successo il 6° Memorial “Giuseppe Centamore” torneo di calcio giovanile riservato ai Pulcini 2014 e che si è svolto da giovedì a domenica presso il Centro Sportivo Santa Barbara di Viterbo. Impeccabile l’organizzazione di Paolo Tagliolini con il supporto logistico della società del Viterbo Fc e l’appoggio dei genitori di Giuseppe, lo sfortunato studente 16enne viterbese morto nel 2015 in Francia in una tragedia all’interno di una piscina. Ad onorare il suo ricordo e la sua figura le compagini Under 14 di Calcio Tuscia, Vetralla, Civita Castellana, Romaria, Viterbo Fc e Barco Murialdina. Nei pomeriggi di giovedì e venerdì si sono giocati i match di qualificazione, domenica pomeriggio è stato un full immersion con semifinali e finali. Nella prima semifinale la Romaria ha battuto per 7-1 il Civita Castellana, nella seconda successo ai tiri di rigore del Viterbo Fc sul Vetralla. Poi nella finale per il terzo e quarto posto affermazione del Vetralla per 3-2 sul Civita Castellana e nella finalissima vittoria netta della Romaria per 3-0 sul Viterbo Fc. Romaria che ha iscritto per la terza volta in sei edizioni il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione. Gli altri tre successi sono stati del Pianoscarano (due volte) e della Real Azzurra. Alla cerimonia di premiazione oltre ai genitori di Giuseppe sono intervenuti il delegato della Figc di Viterbo Angelo Moracci e Mauro Bencivenga, ex giocatore professionista ed allenatore e nel corso della sua carriera talent scout di Daniele De Rossi. Numeroso il pubblico intervenuto in un clima festoso e di grande amicizia.

